ОАЭ и Россия отметили прогресс в сотрудничестве, пишут СМИ

ОАЭ и Россия отметили прогресс в сотрудничестве, пишут СМИ - 07.08.2025

ОАЭ и Россия отметили прогресс в сотрудничестве, пишут СМИ

ОАЭ и РФ отметили прогресс в сотрудничестве и стремятся к укреплению партнерства, сообщает эмиратское информационное агентство WAM после встречи президентов... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T20:55:00+03:00

2025-08-07T20:55:00+03:00

2025-08-07T20:55:00+03:00

ДУБАЙ, 7 авг - РИА Новости. ОАЭ и РФ отметили прогресс в сотрудничестве и стремятся к укреплению партнерства, сообщает эмиратское информационное агентство WAM после встречи президентов России и ОАЭ в Москве. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе визита в РФ встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. "Стороны рассмотрели прогресс в сотрудничестве между ОАЭ и Россией, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса и энергетики, а также в других областях, соответствующих приоритетам развития обеих стран и отражающих стремление к укреплению стратегического партнерства", - говорится в сообщении агентства. Президент ОАЭ отметил, что "отношения между ОАЭ и Россией основаны на взаимном доверии и уважении, а также на глубоких и конструктивных связях, насчитывающих более 50 лет". Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, обсудили важность предстоящего российско-арабского саммита, который пройдет в октябре. В рамках визита между двумя странами было подписано Соглашение о торговле услугами и инвестициях (TISIA). Соглашение дополняет Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Оно предусматривает специальную двустороннюю рамку сотрудничества в сфере услуг и инвестиций, включая финансовые технологии, здравоохранение, транспорт, логистику, профессиональные услуги и другие сферы. Также делегации подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области наземного транспорта. "По завершении официального визита президент ОАЭ покинул Москву. Военные самолеты сопровождали его самолет в российском воздушном пространстве", - отмечается в сообщении.

