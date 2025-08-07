https://ria.ru/20250807/oae-2033920499.html
Путин рассказал о взаимодействии между Россией и ОАЭ
Путин рассказал о взаимодействии между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
Путин рассказал о взаимодействии между Россией и ОАЭ
Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами идет большой объем взаимодействия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:53:00+03:00
2025-08-07T13:53:00+03:00
2025-08-07T15:14:00+03:00
россия
владимир путин
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033940825_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_b73cf208e14ba69b5f761817c8c0d382.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами идет большой объем взаимодействия, сообщил президент России Владимир Путин."Нам есть о чем поговорить, у нас большой объем взаимодействия", - сказал Путин во время российско-эмиратских переговоров.
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033940825_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_b2172c582ec68cd8b6d1cc89bc9497d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, оаэ, в мире
Россия, Владимир Путин, ОАЭ, В мире
Путин рассказал о взаимодействии между Россией и ОАЭ
Путин: между Россией и ОАЭ идет большой объем взаимодействия