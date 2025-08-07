Рейтинг@Mail.ru
Николаев утвердил стратегию развития строительства и ЖКХ Чувашии
13:39 07.08.2025
Николаев утвердил стратегию развития строительства и ЖКХ Чувашии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии до 2030 года представили Высшему экономическому совету региона под председательством главы республики Олега Николаева, сообщает пресс-служба главы региона. Документ разработали в соответствии с программой развития Чувашии до 2030 года. Стратегия развития строительства и ЖКХ до 2030 года ставит перед отраслью амбициозные задачи, отмечают в пресс-службе. В их числе: рост обеспеченности жильем до 36,4 квадратных метра на человека, обновление жилищного фонда на 22%, улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 33,9%, модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества услуг для 160 тысяч жителей, обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности в сферах. Для достижения этих целей в течение пяти лет планируется ввести в эксплуатацию 5,6 миллиона квадратных метра жилья. Стратегия предусматривает реализацию проектов комплексного развития территорий, формирование фонда арендного жилья площадью 40 тысяч квадратных метров и спецжилфонда площадью 54,3 тысячи квадратных метров в опорных населенных пунктах. Для стимулирования индивидуального жилищного строительства на участках для многодетных семей предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры. В целом господдержку в улучшении жилищных условий получат более 6 тысяч семей, включая детей-сирот и многодетные семьи. "Учитывая большие планы по развитию жилищного строительства, для рассмотрения значимых для республики архитектурных объектов проработаем вопросы создания архитектурного совета, а также запуска портала общественных обсуждений для вовлечения большего числа жителей в процесс выработки решений для гармоничного развития территорий", – уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, его слова приводит пресс-служба. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры планируется строительство и реконструкция 125 крупных объектов водоснабжения и водоотведения в малых населенных пунктах, а также реконструкция очистной водопроводной станции "Заовражная" в Чебоксарах. Будут реализованы два крупных инфраструктурных проекта в Канаше и Кугесях, построены 26 проектов тепловых сетей в девяти муниципальных округах и 38 блочно-модульных газовых котельных в десяти округах. Инфраструктурный мегапроект "Большая вода" предполагает создание 21 центра очистки сточных вод. В приоритетном порядке будут строиться очистные сооружения и канализационные коллекторы в опорных населенных пунктах и на территории Чебоксарской агломерации. Уже готовы проекты по трем объектам, еще семь – в стадии проектирования. Результатом данного мегапроекта станет повышение качественного уровня обеспеченности централизованным водоотведением более чем 650 тысячам жителей республики. Для повышения уровня благоустройства населенных пунктов планируется реализовать не менее 12 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Всего обретут новый облик и качество порядка 268 общественных пространств в городах и селах Чувашии. Реализация стратегии позволит увеличить объемы строительства в регионе на 17%. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 35,4 миллиарда рублей, а инвестиции в строительную отрасль – на 15%, подчеркнули в пресс-службе. Итог обсуждению документа подвел Николаев. "Задачи, обозначенные в стратегии, – масштабны. Озвученные проблемы известны и лежат в плоскости очень тесного взаимодействия государства и отрасли. Но мы с ними справимся, если будем плотно обсуждать, вырабатывать нужные решения, а потом уверенно и смело совместно действовать. Технологию мы уже отработали за прошедшие годы", – заявил глава региона.
