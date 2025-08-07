https://ria.ru/20250807/netanyakhu-2034011717.html
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен удерживать контроль над Газой
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен удерживать контроль над Газой - РИА Новости, 07.08.2025
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен удерживать контроль над Газой
Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T18:50:00+03:00
2025-08-07T18:50:00+03:00
2025-08-07T18:50:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства", заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы намерены, чтобы обеспечить собственную безопасность, убрать ХАМАС, освободить население и передать под гражданское управление тем, кто не будет являться членом ХАМАС или выступать за разрушение Израиля" – сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, намерен ли Израиль установить контроль над всей Газой. Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над полуэксклав, целью операции является установление "периметра безопасности". "Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая достойную жизнь населению Газы", - сказал Нетаньяху.
https://ria.ru/20250807/izrail-2033986879.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_348:521:2383:2048_1920x0_80_0_0_53bbb1171b53c30d7514af50f1c73a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Сектор Газа
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен удерживать контроль над Газой
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен удерживать над сектором Газа