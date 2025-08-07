https://ria.ru/20250807/netanjahu-2034037839.html

Нетаньяху надеется на достижение договоренности между Путиным и Трампом

Нетаньяху надеется на достижение договоренности между Путиным и Трампом - РИА Новости, 07.08.2025

Нетаньяху надеется на достижение договоренности между Путиным и Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение... РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение договоренности между российским лидером и президентом США Дональдом Трампом по Украине. Кремль 28 июля сообщил, что Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор. "Я также сказал, что надеюсь, что он придёт к соглашению с президентом Трампом (по Украине - ред.)", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о содержании его разговора с президентом России. При этом израильский премьер отказался сообщать телеканалу, что Путин говорил ему в ходе беседы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе.

