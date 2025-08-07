https://ria.ru/20250807/nato-2034020326.html
Эксперт счел вступление Австрии в НАТО нереалистичным
Эксперт счел вступление Австрии в НАТО нереалистичным - РИА Новости, 07.08.2025
Эксперт счел вступление Австрии в НАТО нереалистичным
Вступление Австрии в НАТО в обозримом будущем нереалистично, такое мнение в комментарии для РИА Новости выразил австрийский политолог Кристиан Мачек. РИА Новости, 07.08.2025
ВЕНА, 7 авг - РИА Новости. Вступление Австрии в НАТО в обозримом будущем нереалистично, такое мнение в комментарии для РИА Новости выразил австрийский политолог Кристиан Мачек. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Я считаю, что вступление в НАТО в обозримом будущем нереалистично", - сказал Мачек. Он уточнил, что чтобы это было официально изменено, необходимо изменить законы. Эксперт напомнил, что на сегодняшний день участие Австрии в событиях на Украине ограничивалось лишь разминированием украинской территории, что, по его словам, всё ещё можно рассматривать как гуманитарную помощь. "Конечно, через ЕС значительная часть австрийских средств также поступает на Украину. Таким образом, страна уже не полностью нейтральна. Но Австрия, по крайней мере, официально остается нейтральной", - добавил собеседник агентства. Он также обратил внимание на то, что тема Украины в австрийском обществе уже не так активно обсуждается. По его словам, это почти стало темой на случай летних "информационных вакуумов" на страницах прессы. Эксперт также указал на то, что в Австрии также не воспринимается всерьез пропаганда о российской угрозе. "Австрия не чувствует угрозу со стороны России", - заключил Мачек.
