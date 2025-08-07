Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све
Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све умер на 75-м году жизни
© AP Photo / Aung Shine OoИсполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све
© AP Photo / Aung Shine Oo
Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све скончался на 75-м году жизни утром в четверг, сообщает мьянманский государственный телеканал MRTV.
«
"Национальный совет обороны и безопасности сообщает о том, что исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма У Мьин Све скончался в 08.28 в четверг (04.28 мск) во Втором военном госпитале в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении.
У Мьин Све, генерал-лейтенант сухопутных войск Мьянмы в отставке, был избран на должность вице-президента страны по конституционной квоте вооруженных сил в 2016 году. В феврале 2021 года стал временно исполняющим обязанности президента после введения чрезвычайного положения и передачи властных полномочий от гражданского к военному правительству.