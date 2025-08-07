https://ria.ru/20250807/myanma-2033863539.html

Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све

Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све скончался на 75-м году жизни утром в четверг, сообщает мьянманский государственный телеканал MRTV. РИА Новости, 07.08.2025

БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све скончался на 75-м году жизни утром в четверг, сообщает мьянманский государственный телеканал MRTV. "Национальный совет обороны и безопасности сообщает о том, что исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма У Мьин Све скончался в 08.28 в четверг (04.28 мск) во Втором военном госпитале в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении. У Мьин Све, генерал-лейтенант сухопутных войск Мьянмы в отставке, был избран на должность вице-президента страны по конституционной квоте вооруженных сил в 2016 году. В феврале 2021 года стал временно исполняющим обязанности президента после введения чрезвычайного положения и передачи властных полномочий от гражданского к военному правительству.

