Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све
10:09 07.08.2025
Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све
в мире
мьянма
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све скончался на 75-м году жизни утром в четверг, сообщает мьянманский государственный телеканал MRTV. "Национальный совет обороны и безопасности сообщает о том, что исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма У Мьин Све скончался в 08.28 в четверг (04.28 мск) во Втором военном госпитале в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении. У Мьин Све, генерал-лейтенант сухопутных войск Мьянмы в отставке, был избран на должность вице-президента страны по конституционной квоте вооруженных сил в 2016 году. В феврале 2021 года стал временно исполняющим обязанности президента после введения чрезвычайного положения и передачи властных полномочий от гражданского к военному правительству.
в мире, мьянма
В мире, Мьянма
© AP Photo / Aung Shine OoИсполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све
© AP Photo / Aung Shine Oo
Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све. Архивное фото
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы У Мьин Све скончался на 75-м году жизни утром в четверг, сообщает мьянманский государственный телеканал MRTV.
"Национальный совет обороны и безопасности сообщает о том, что исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма У Мьин Све скончался в 08.28 в четверг (04.28 мск) во Втором военном госпитале в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении.
У Мьин Све, генерал-лейтенант сухопутных войск Мьянмы в отставке, был избран на должность вице-президента страны по конституционной квоте вооруженных сил в 2016 году. В феврале 2021 года стал временно исполняющим обязанности президента после введения чрезвычайного положения и передачи властных полномочий от гражданского к военному правительству.
 
В мире, Мьянма
 
 
