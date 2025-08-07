https://ria.ru/20250807/moskva-2033893761.html

В Москве благоустроили территорию усадьбы Виноградово

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству территории усадьбы Виноградово на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году приводим в порядок часть территории "Усадьбы Виноградово" в заказнике "Долгие пруды". Эта территория является объектом культурного наследия, поэтому при разработке проекта учитывался ее особый охранный статус. В рамках работ максимально сохраним исторический облик и планировочную композицию парка, при этом адаптируем пространство для современного использования", - отметил Бирюков. Он уточнил, что выполнено уже 50% работ по благоустройству территории. Заместитель мэра пояснил, что сейчас ведутся работы по монтажу экотроп за парадной зоной и около Малого Долгого пруда, обустройству системы наружного освещения, замене ограждения и созданию спортивного кластера, где будет скейт-парк, универсальное поле для игры в мини-футбол и волейбол, воркаут-зона. "Главная задача - сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов. Большая часть инфраструктуры будет расположена на эконастиле, чтобы не наносить вреда природе. В него интегрируют карманы с беседками для отдыха, лавочками, ротондой с подвесными качелями и местом для проведения мероприятий. Начали обустройство детской игровой зоны в экостиле", - рассказал Бирюков. По его словам, в парадной зоне у Восточного и Западного флигелей восстановят покрытие подъездной дороги. На Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, в том числе контрастного освещения. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на западном берегу Малого Долгого пруда появится комфортное рекреационное пространство со спусками к воде, подвесными качелями и шезлонгами для отдыха.

