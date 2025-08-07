https://ria.ru/20250807/mosgorsud-2033889786.html

Суд признал законным приговор экс-послу Украины за призывы убивать русских

Суд признал законным приговор экс-послу Украины за призывы убивать русских

Московский городской суд признал законным приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому*, призывавшему убивать русских, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Московский городской суд признал законным приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому*, призывавшему убивать русских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов. "Мосгорсуд оставил приговор в силе", - сказал защитник. Басманный суд Москвы заочно приговорил Врублевского* к шести годам колонии. Его судили повторно, так как ранее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому экс-посла заочно осудили на аналогичный срок. Врублевскому* вменяется пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.* внесен в перечень экстремистов и террористов РФ

