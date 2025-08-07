Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным приговор экс-послу Украины за призывы убивать русских
12:07 07.08.2025
Суд признал законным приговор экс-послу Украины за призывы убивать русских
Московский городской суд признал законным приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому*, призывавшему убивать русских, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 07.08.2025
украина
москва
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Московский городской суд признал законным приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому*, призывавшему убивать русских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов. "Мосгорсуд оставил приговор в силе", - сказал защитник. Басманный суд Москвы заочно приговорил Врублевского* к шести годам колонии. Его судили повторно, так как ранее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому экс-посла заочно осудили на аналогичный срок. Врублевскому* вменяется пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.* внесен в перечень экстремистов и террористов РФ
украина
москва
россия
украина, москва, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Украина, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсетиПетр Врублевский
Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети
Петр Врублевский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Московский городской суд признал законным приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому*, призывавшему убивать русских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов.
"Мосгорсуд оставил приговор в силе", - сказал защитник.
Басманный суд Москвы заочно приговорил Врублевского* к шести годам колонии. Его судили повторно, так как ранее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому экс-посла заочно осудили на аналогичный срок.
Врублевскому* вменяется пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).
По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.

* внесен в перечень экстремистов и террористов РФ
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских
25 июля, 10:50
 
УкраинаМоскваМосковский городской судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
