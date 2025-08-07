https://ria.ru/20250807/mordovija-2034031140.html

Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии

Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии - РИА Новости, 07.08.2025

Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии

Специализированная смена, посвященная здоровому питанию школьников, открылась в детском оздоровительном лагере в Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:10:00+03:00

2025-08-07T21:10:00+03:00

2025-08-07T21:10:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591255385_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_395d992a6e810967e49f7be327c9be2f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Специализированная смена, посвященная здоровому питанию школьников, открылась в детском оздоровительном лагере в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "Юные кулинары совместно со спикерами-экспертами учатся готовить вкусные и полезные блюда, постигают азы их аппетитного оформления, правильной сервировки стола, а также искусство красиво запечатлеть блюдо на фото и видео, составить меню. В лагере ребята могут приобрести профессиональные навыки по пяти направлениям: школьный повар, разработчик меню, медиа-сопровождение, дизайн и школьный контроль за питанием", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 1 сентября Мордовия совместно с Россельхозбанком запускает совместный пилотный проект по внедрению органики в детский рацион питания. Продукция лучших производителей органической продукции Мордовии уже в меню детских садов и школ. С нового учебного года в самой большой школе Мордовии, где почти три тысячи обучающихся, запускается проект "Здоровое питание в школе и в семье", в реализацию будут вовлечены и дети, и родители. Подчеркивается, что вопросам здорового питания школьников в Мордовии уделяется особое внимание. Во всех школах республики дети обеспечены горячим питанием – это более 70 тысяч человек. Почти 40 тысяч из них получают бесплатное горячее питание. Ежегодно из бюджетов всех уровней на эти цели выделяется более полумиллиарда рублей. Сейчас власти региона рассматривают возможность обеспечить бесплатным школьным питанием детей из многодетных семей. Республика традиционно становится площадкой для проведения всероссийского родительского форума по школьному питанию. Теперь эта работа будет усилена в рамках деятельности комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую по решению президента России в апреле возглавил глава Мордовии Артём Здунов. Одна из рабочих групп комиссии - по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания. Как отметил вошедший в ее состав президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, введение в 2023 году бесплатного горячего питания для учеников начальных классов было важнейшим решением для страны. "В его продвижении участвовал глава Мордовии. В рамках деятельности комиссии Госсовета вопросы здорового питания населения и семьи, особенно детей, - закономерны, это логичный следующий шаг более высокого уровня. Они включают и культуру, и традиции, и доступность продуктов питания", - приводятся с сообщении слова Чернигова.

https://ria.ru/20250731/produkty-2032492206.html

https://ria.ru/20250131/shkoly-1996587207.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов