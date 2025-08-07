Рейтинг@Mail.ru
Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
21:10 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/mordovija-2034031140.html
Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии
Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии - РИА Новости, 07.08.2025
Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии
Специализированная смена, посвященная здоровому питанию школьников, открылась в детском оздоровительном лагере в Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:10:00+03:00
2025-08-07T21:10:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591255385_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_395d992a6e810967e49f7be327c9be2f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Специализированная смена, посвященная здоровому питанию школьников, открылась в детском оздоровительном лагере в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "Юные кулинары совместно со спикерами-экспертами учатся готовить вкусные и полезные блюда, постигают азы их аппетитного оформления, правильной сервировки стола, а также искусство красиво запечатлеть блюдо на фото и видео, составить меню. В лагере ребята могут приобрести профессиональные навыки по пяти направлениям: школьный повар, разработчик меню, медиа-сопровождение, дизайн и школьный контроль за питанием", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 1 сентября Мордовия совместно с Россельхозбанком запускает совместный пилотный проект по внедрению органики в детский рацион питания. Продукция лучших производителей органической продукции Мордовии уже в меню детских садов и школ. С нового учебного года в самой большой школе Мордовии, где почти три тысячи обучающихся, запускается проект "Здоровое питание в школе и в семье", в реализацию будут вовлечены и дети, и родители. Подчеркивается, что вопросам здорового питания школьников в Мордовии уделяется особое внимание. Во всех школах республики дети обеспечены горячим питанием – это более 70 тысяч человек. Почти 40 тысяч из них получают бесплатное горячее питание. Ежегодно из бюджетов всех уровней на эти цели выделяется более полумиллиарда рублей. Сейчас власти региона рассматривают возможность обеспечить бесплатным школьным питанием детей из многодетных семей. Республика традиционно становится площадкой для проведения всероссийского родительского форума по школьному питанию. Теперь эта работа будет усилена в рамках деятельности комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую по решению президента России в апреле возглавил глава Мордовии Артём Здунов. Одна из рабочих групп комиссии - по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания. Как отметил вошедший в ее состав президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, введение в 2023 году бесплатного горячего питания для учеников начальных классов было важнейшим решением для страны. "В его продвижении участвовал глава Мордовии. В рамках деятельности комиссии Госсовета вопросы здорового питания населения и семьи, особенно детей, - закономерны, это логичный следующий шаг более высокого уровня. Они включают и культуру, и традиции, и доступность продуктов питания", - приводятся с сообщении слова Чернигова.
https://ria.ru/20250731/produkty-2032492206.html
https://ria.ru/20250131/shkoly-1996587207.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591255385_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0f708094e6846ecce12d4d165b7382e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии

В детском лагере Мордовии открылась спецсмена по здоровому питанию школьников

© Depositphotos.com / OdelindeДиетические продукты
Диетические продукты - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Depositphotos.com / Odelinde
Диетические продукты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Специализированная смена, посвященная здоровому питанию школьников, открылась в детском оздоровительном лагере в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
"Юные кулинары совместно со спикерами-экспертами учатся готовить вкусные и полезные блюда, постигают азы их аппетитного оформления, правильной сервировки стола, а также искусство красиво запечатлеть блюдо на фото и видео, составить меню. В лагере ребята могут приобрести профессиональные навыки по пяти направлениям: школьный повар, разработчик меню, медиа-сопровождение, дизайн и школьный контроль за питанием", - говорится в сообщении.
Дети на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Нутрициолог рассказала о влиянии питания на успеваемость школьников
31 июля, 03:32
Отмечается, что с 1 сентября Мордовия совместно с Россельхозбанком запускает совместный пилотный проект по внедрению органики в детский рацион питания. Продукция лучших производителей органической продукции Мордовии уже в меню детских садов и школ.
С нового учебного года в самой большой школе Мордовии, где почти три тысячи обучающихся, запускается проект "Здоровое питание в школе и в семье", в реализацию будут вовлечены и дети, и родители.
Подчеркивается, что вопросам здорового питания школьников в Мордовии уделяется особое внимание. Во всех школах республики дети обеспечены горячим питанием – это более 70 тысяч человек. Почти 40 тысяч из них получают бесплатное горячее питание. Ежегодно из бюджетов всех уровней на эти цели выделяется более полумиллиарда рублей. Сейчас власти региона рассматривают возможность обеспечить бесплатным школьным питанием детей из многодетных семей. Республика традиционно становится площадкой для проведения всероссийского родительского форума по школьному питанию.
Теперь эта работа будет усилена в рамках деятельности комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую по решению президента России в апреле возглавил глава Мордовии Артём Здунов. Одна из рабочих групп комиссии - по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания. Как отметил вошедший в ее состав президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, введение в 2023 году бесплатного горячего питания для учеников начальных классов было важнейшим решением для страны.
"В его продвижении участвовал глава Мордовии. В рамках деятельности комиссии Госсовета вопросы здорового питания населения и семьи, особенно детей, - закономерны, это логичный следующий шаг более высокого уровня. Они включают и культуру, и традиции, и доступность продуктов питания", - приводятся с сообщении слова Чернигова.
Обновленные школы Мордовии показали замминистра просвещения РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы
31 января, 12:20
 
Республика МордовияАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала