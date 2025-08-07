Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали дерзкое заявление о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/malinen-2033971302.html
На Западе сделали дерзкое заявление о Зеленском
На Западе сделали дерзкое заявление о Зеленском
На Западе сделали дерзкое заявление о Зеленском
Мир на Украине невозможен, пока у власти находится Владимир Зеленский, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
2025-08-07T16:22:00+03:00
2025-08-07T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мир на Украине невозможен, пока у власти находится Владимир Зеленский, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. "Я, честно говоря, не понимаю, почему президент (США - Прим.ред) не понимает, что мир невозможен с Зеленским у руля Украины", — говорится в публикации. В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
сша
украина
в мире, сша, владимир зеленский, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп
На Западе сделали дерзкое заявление о Зеленском

Профессор Малинен: мир на Украине невозможен с Зеленским у власти

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мир на Украине невозможен, пока у власти находится Владимир Зеленский, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

"Я, честно говоря, не понимаю, почему президент (США - Прим.ред) не понимает, что мир невозможен с Зеленским у руля Украины", — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Частично исчезает". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с ВСУ
Вчера, 12:43
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.

По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
