На Западе сделали дерзкое заявление о Зеленском
Профессор Малинен: мир на Украине невозможен с Зеленским у власти
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мир на Украине невозможен, пока у власти находится Владимир Зеленский, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Я, честно говоря, не понимаю, почему президент (США - Прим.ред) не понимает, что мир невозможен с Зеленским у руля Украины", — говорится в публикации.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.
По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
