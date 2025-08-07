https://ria.ru/20250807/makhonin-2033945730.html
Махонин: 80% животных в новом зоопарке в Перми занесены в Красные книги
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В новом зоопарке в Перми нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В четверг в столице края для посетителей открылся зоопарк. В течение всего дня пройдут показательные кормления животных, тематические мастер-классы, выступления уличных театров и творческих коллективов, интерактивы, кинотеатр под открытым небом. На центральной аллее у павильона "Тропический рай" будет работать ярмарка товаров пермских производителей. "По праву можем гордиться, что это один из самых современных и технологичных зоопарков нашей страны. Также мы входим в пятерку по площади – она в 16 раз больше, чем у предыдущего зоопарка. Здесь уже нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, и это уникально. Уверен, что учреждение будет пополняться все новыми обитателями", — приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина. По данным ведомства, новая территория зоопарка представляет собой комплекс, соответствующий международным стандартам содержания диких животных в неволе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 гектаров. Более 90 вольеров, приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей. Проект озеленения насчитывает 50 видов деревьев и кустарников и 47 тысяч многолетних цветов. В тематические комплексы "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Обитатели гор", "Африканская саванна", "Тропический рай и "Страна обезьян" перевезена большая часть животных: копытные, птицы, снежные барсы, тигр, львы, пума, полярные, серые и красные волки, капибары бурые медведи и другие хищники. К новому дому привыкают и недавно пополнившие коллекцию Пермского зоопарка бинтуронги Лика и Лева, мунтжаки, древесные дикобразы, мандрилы, гигантские муравьеды, грифы, туканы, хайлендский скот, гималайская медведица Мика. В зоопарке предупреждают, что адаптация животных на новом месте может занять до полугода. В этот период они могут вести себя осторожно и прятаться в укрытиях.
В четверг в столице края для посетителей открылся зоопарк. В течение всего дня пройдут показательные кормления животных, тематические мастер-классы, выступления уличных театров и творческих коллективов, интерактивы, кинотеатр под открытым небом. На центральной аллее у павильона "Тропический рай" будет работать ярмарка товаров пермских производителей.
"По праву можем гордиться, что это один из самых современных и технологичных зоопарков нашей страны. Также мы входим в пятерку по площади – она в 16 раз больше, чем у предыдущего зоопарка. Здесь уже нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, и это уникально. Уверен, что учреждение будет пополняться все новыми обитателями", — приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина.
По данным ведомства, новая территория зоопарка представляет собой комплекс, соответствующий международным стандартам содержания диких животных в неволе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 гектаров. Более 90 вольеров, приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей. Проект озеленения насчитывает 50 видов деревьев и кустарников и 47 тысяч многолетних цветов.
В тематические комплексы "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Обитатели гор", "Африканская саванна", "Тропический рай и "Страна обезьян" перевезена большая часть животных: копытные, птицы, снежные барсы, тигр, львы, пума, полярные, серые и красные волки, капибары бурые медведи и другие хищники. К новому дому привыкают и недавно пополнившие коллекцию Пермского зоопарка бинтуронги Лика и Лева, мунтжаки, древесные дикобразы, мандрилы, гигантские муравьеды, грифы, туканы, хайлендский скот, гималайская медведица Мика.
В зоопарке предупреждают, что адаптация животных на новом месте может занять до полугода. В этот период они могут вести себя осторожно и прятаться в укрытиях.