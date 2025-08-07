https://ria.ru/20250807/makhonin-2033945730.html

Махонин: 80% животных в новом зоопарке в Перми занесены в Красные книги

Махонин: 80% животных в новом зоопарке в Перми занесены в Красные книги - РИА Новости, 07.08.2025

Махонин: 80% животных в новом зоопарке в Перми занесены в Красные книги

В новом зоопарке в Перми нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:02:00+03:00

2025-08-07T15:02:00+03:00

2025-08-07T15:02:00+03:00

дмитрий махонин

пермь

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_0:185:3155:1960_1920x0_80_0_0_c611e2540287bf42fbf8507b459a8813.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В новом зоопарке в Перми нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В четверг в столице края для посетителей открылся зоопарк. В течение всего дня пройдут показательные кормления животных, тематические мастер-классы, выступления уличных театров и творческих коллективов, интерактивы, кинотеатр под открытым небом. На центральной аллее у павильона "Тропический рай" будет работать ярмарка товаров пермских производителей. "По праву можем гордиться, что это один из самых современных и технологичных зоопарков нашей страны. Также мы входим в пятерку по площади – она в 16 раз больше, чем у предыдущего зоопарка. Здесь уже нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, и это уникально. Уверен, что учреждение будет пополняться все новыми обитателями", — приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина. По данным ведомства, новая территория зоопарка представляет собой комплекс, соответствующий международным стандартам содержания диких животных в неволе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 гектаров. Более 90 вольеров, приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей. Проект озеленения насчитывает 50 видов деревьев и кустарников и 47 тысяч многолетних цветов. В тематические комплексы "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Обитатели гор", "Африканская саванна", "Тропический рай и "Страна обезьян" перевезена большая часть животных: копытные, птицы, снежные барсы, тигр, львы, пума, полярные, серые и красные волки, капибары бурые медведи и другие хищники. К новому дому привыкают и недавно пополнившие коллекцию Пермского зоопарка бинтуронги Лика и Лева, мунтжаки, древесные дикобразы, мандрилы, гигантские муравьеды, грифы, туканы, хайлендский скот, гималайская медведица Мика. В зоопарке предупреждают, что адаптация животных на новом месте может занять до полугода. В этот период они могут вести себя осторожно и прятаться в укрытиях.

https://ria.ru/20250806/perm-2033816963.html

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий махонин, пермь, пермский край