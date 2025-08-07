https://ria.ru/20250807/liksutov-2033878613.html

Ликсутов: в столице активно расширяют индустриальный парк "Руднево"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" ввели в эксплуатацию объекты производственной, общественной, социальной и деловой инфраструктуры, площадь которых составила 380 тысяч "квадратов", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он напомнил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в мегаполисе производства обеспечены полностью всей инфраструктурой."Благодаря системной поддержке города промышленные компании увеличивают выпуск высокотехнологичной продукции и расширяют номенклатуру поставляемых изделий. Для поддержки научно-промышленного потенциала столицы в индустриальном парке "Руднево", где расположено свыше 30 высокотехнологичных предприятий, создан летно-испытательный комплекс и построено более 20 административно-деловых и производственных корпусов общей площадью 380 тысяч квадратных метров", - отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Он также рассказал, что с помощью инфраструктурных мощностей, сформированным правительством города, предприятия могут сосредоточиться на выпуске изделий в критически важных отраслях экономики.Кроме высокотехнологичных производств на территории индустриального парка проводится подготовка промышленных кадров. Здесь с осени прошлого года свою работу ведет флагманский центр практической подготовки "Руднево". Каждый год он способен проводить обучения для 3 тысяч студентов. В центре готовят специалистов в области машиностроения, авиастроения, электроники и автоматизации производств.По словам министра столичного правительства, главы московского ДИПП Анатолия Гарбузова, индустриальный парк "Руднево" — одна из самых динамично развивающихся площадок ОЭЗ "Технополис Москва"."К 2030 году площадь производственных и общественно-деловых площадей здесь составит около 1,4 миллиона квадратных метров. На базе сформированной инфраструктуры свое производство дополнительно локализуют более 65 промышленных предприятий. Благодаря этому будет создано еще 17 тысяч новых рабочих мест", - отметил Гарбузов.Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, в особой московской ОЭЗ также развивается транспортная инфраструктура. Он уточнил, что в индустриальном парке "Руднево" недавно начали работать парковки городского велопроката "Велобайк". Благодаря сервису работники парка смогут быстрее добираться от работы до метро и обратно.

