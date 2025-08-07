https://ria.ru/20250807/lavrov-2034013896.html
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины
2025-08-07T18:57:00+03:00
2025-08-07T18:57:00+03:00
2025-08-07T19:00:00+03:00
турция
украина
россия
специальная военная операция на украине
хакан фидан
сергей лавров
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
турция
украина
россия
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины
