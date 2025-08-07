Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 07.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 07.08.2025 (обновлено: 19:00 07.08.2025)
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Вчера, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаРоссияХакан ФиданСергей Лавров
 
 
