Суд забрал жилье актрисы кино для взрослых в пользу кредиторов экс-хозяина

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве москвича Владимира Брюханова признал незаконными серию сделок, в результате которых его квартира в Кузьминках перешла в собственность актрисы кино для взрослых Любови Бушуевой, и обязал Бушуеву вернуть жилплощадь для продажи с торгов и расчетов с кредиторами Брюханова, следует из материалов, изученных РИА Новости. Брюханов был признан банкротом в сентябре 2019 года по заявлению кредитора, поданному в январе того же года. По закону, в процедуре банкротства проверяются сделки должника, совершенные в так называемый трехлетний "период подозрительности", предшествующий принятию судом заявления о признании должника банкротом. В апреле 2023 года финансовый управляющий Брюханова и один из кредиторов попросили суд признать незаконной цепочку сделок по отчуждению должником своей однокомнатной квартиры в Кузьминках. Квартира была перепродана три раза, последним собственником в январе 2016 года стала Бушуева, отдавшая за нее 5,5 миллиона рублей. Суд, опираясь на сведения, полученные из банков и налоговой, установил, что деньги от продажи квартиры на счета Брюханова не поступали, при этом сведения о доходах первого покупателя у ФНС отсутствуют, сведения о доходах второго покупателя в 2013-2015 годах тоже отсутствуют, а в 2012 году его доход составил 138 тысяч рублей. Примерно такая же картина и у Бушуевой – за 2012, 2013 и 2015 годы сведения отсутствуют, а в 2014 размер дохода составил 23,5 тысячи рублей. Между тем, на момент совершения сделок у Брюханова были обязательства перед Сбербанком в размере около 1,5 миллиона рублей и на сумму свыше 34 миллионов рублей перед двумя физлицами. Один из кредиторов среди физлиц и подал на банкротство. В итоге суд пришел к выводу, что "совершенные между должником и ответчиками сделки являются взаимосвязанной цепочной мнимых сделок, совершенных в условиях неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, посредством которых должник реализовал ликвидное имущество с целью недопущения обращения взыскания и погашения требований кредиторов". Суд признал недействительной цепочку сделок из трех договоров купли-продажи и обязал последнего собственника вернуть квартиру в конкурсную массу должника.
