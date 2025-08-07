https://ria.ru/20250807/kursk-2033974041.html

В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного

2025-08-07T16:33:00+03:00

происшествия

КУРСК, 7 авг – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Курской области, который после празднования Дня ВДВ убил военного, пристававшего к его сожительнице, а тело сжег и закопал, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. "Льговский районный суд Курской области заключил Валерия Маликова под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. Согласно материалам дела, 2 августа "в дом сожительницы Валерия Маликова в городе Льгове постучался мужчина в военной форме", спросил, есть ли сигареты, и предложил познакомиться. "В процессе знакомства мужчины решили отметить День ВДВ и стали распивать спиртные напитки. Потерпевший предложил сожительнице Маликова вступить с ним в интимные отношения за деньги, женщина отказалась, все легли спать. Проснувшись ночью, Валерий увидел, что военный не оставил своих попыток на любовь. Маликов взял топор и нанес гостю 2 удара по голове, от которых мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении. Уточняется, что утром мужчина решил избавиться от тела, выкопал яму недалеко от дома и скинул его туда, прикрыл ветками и поджег, а после закопал. Маликову, которому вменяется убийство военнослужащего, предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

