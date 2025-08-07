Рейтинг@Mail.ru
В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/kursk-2033974041.html
В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного
В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного - РИА Новости, 07.08.2025
В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного
Суд заключил под стражу жителя Курской области, который после празднования Дня ВДВ убил военного, пристававшего к его сожительнице, а тело сжег и закопал,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:33:00+03:00
2025-08-07T16:33:00+03:00
происшествия
курская область
курск
льгов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
КУРСК, 7 авг – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Курской области, который после празднования Дня ВДВ убил военного, пристававшего к его сожительнице, а тело сжег и закопал, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. "Льговский районный суд Курской области заключил Валерия Маликова под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. Согласно материалам дела, 2 августа "в дом сожительницы Валерия Маликова в городе Льгове постучался мужчина в военной форме", спросил, есть ли сигареты, и предложил познакомиться. "В процессе знакомства мужчины решили отметить День ВДВ и стали распивать спиртные напитки. Потерпевший предложил сожительнице Маликова вступить с ним в интимные отношения за деньги, женщина отказалась, все легли спать. Проснувшись ночью, Валерий увидел, что военный не оставил своих попыток на любовь. Маликов взял топор и нанес гостю 2 удара по голове, от которых мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении. Уточняется, что утром мужчина решил избавиться от тела, выкопал яму недалеко от дома и скинул его туда, прикрыл ветками и поджег, а после закопал. Маликову, которому вменяется убийство военнослужащего, предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.
https://ria.ru/20250807/podrostki-2033852370.html
https://ria.ru/20250807/ubiystvo-2033849026.html
курская область
курск
льгов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, курск, льгов
Происшествия, Курская область, Курск, Льгов
В Курской области суд арестовал обвиняемого в убийстве военного

Суд Льгова арестовал обвиняемого в убийстве военного в день ВДВ жителя

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 авг – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Курской области, который после празднования Дня ВДВ убил военного, пристававшего к его сожительнице, а тело сжег и закопал, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
"Льговский районный суд Курской области заключил Валерия Маликова под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
ФСБ показала кадры с подростками, готовившими убийство российского военного
Вчера, 08:41
Согласно материалам дела, 2 августа "в дом сожительницы Валерия Маликова в городе Льгове постучался мужчина в военной форме", спросил, есть ли сигареты, и предложил познакомиться.
"В процессе знакомства мужчины решили отметить День ВДВ и стали распивать спиртные напитки. Потерпевший предложил сожительнице Маликова вступить с ним в интимные отношения за деньги, женщина отказалась, все легли спать. Проснувшись ночью, Валерий увидел, что военный не оставил своих попыток на любовь. Маликов взял топор и нанес гостю 2 удара по голове, от которых мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.
Уточняется, что утром мужчина решил избавиться от тела, выкопал яму недалеко от дома и скинул его туда, прикрыл ветками и поджег, а после закопал.
Маликову, которому вменяется убийство военнослужащего, предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
Вчера, 08:07
 
ПроисшествияКурская областьКурскЛьгов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала