https://ria.ru/20250807/kuban-2033939496.html

Более 30 новых турмаршрутов запустили на Кубани к лету 2025 года

Более 30 новых турмаршрутов запустили на Кубани к лету 2025 года - РИА Новости, 07.08.2025

Более 30 новых турмаршрутов запустили на Кубани к лету 2025 года

Более 30 новых турмаршрутов запущено на Кубани к лету 2025 года, всего в крае доступно 300 туристических маршрутов для самостоятельного отдыха и более 280... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T14:51:00+03:00

2025-08-07T14:51:00+03:00

2025-08-07T14:51:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

геленджик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/31/1472853140_0:234:2808:1814_1920x0_80_0_0_cda2a9d8ded31f04581fa4ccadf6f5b9.jpg

КРАСНОДАР, 6 авг — РИА Новости. Более 30 новых турмаршрутов запущено на Кубани к лету 2025 года, всего в крае доступно 300 туристических маршрутов для самостоятельного отдыха и более 280 экскурсионных, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. "К лету 2025 года в регионе благоустроили более 30 новых турмаршрутов, в том числе для семейного и детского отдыха… Всего на Кубани работает более 300 маршрутов – пеших, велосипедных, конных, для мото- и автотуризма. Кроме того, доступны более 280 экскурсий различной направленности", - сообщает пресс-служба. Сообщается, что в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разработан перечень туристических маршрутов, рекомендованных для организованных групп детей. Таких направлений 16. Среди наиболее популярных локаций назван маршрут на территории парка "Маркотх" в Геленджике, где есть возможность пройти как по пешему маршруту, так и по смотровым площадкам с видом на город и бухту. Как сообщается, смотровые площадки оборудованы беседками и скамейками, а на самой территории есть точки отдыха. Протяженность такого маршрута - четыре километра. Кроме того, по данным пресс-службы, среди туристов популярен маршрут на смотровую площадку "Ласточкины гнезда", расположенную в анапском поселке Супсех на Лысой горе. Как отмечается, туристы говорят о том, что пейзажи на этой смотровой площадке "похожи на марсианские". Практически в любое время года там дует сильный ветер. Маршрут протяженностью около двух километров начинается с улицы Лермонтова. В окрестностях Сочи есть маршрут в сторону Агурских водопадов, сообщает пресс-служба. Отмечено, что водопады здесь не пересыхают, летом подходят для купания. Водоемы окружены горными тропами, скалами и вековыми лесами. Длина такого маршрута, как отмечается, около четырех километров. Для семейного отдыха с детьми подходит, как отмечается, Ботаническая тропа в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском. По данным пресс-службы, это несложный круговой маршрут протяженностью в четыре километра. Путь проходит по террасам бывших царских виноградников, которые теперь засажены соснами. Со смотровой площадки открывается панорамный вид на озеро, поселок, здание Русского винного дома и виноградники, отметили в пресс-службе. Уточняется, что подходящее направление можно выбрать в том числе в перечне туристских маршрутов на сайте министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

https://ria.ru/20250729/anapa-2032241785.html

краснодарский край

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, геленджик