Церемония присяги пополнения Президентского полка пройдет в Кремле

россия

безопасность

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония приведения к присяге молодого пополнения Президентского полка пройдет 7 августа на Соборной площади Кремля, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Седьмого августа 2025 года в 10.00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения Президентского полка СКМК ФСО России призыва "Весна 2025 года", - говорится в сообщении.

россия

2025

россия, безопасность