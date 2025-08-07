https://ria.ru/20250807/kreml-2033827789.html
Церемония присяги пополнения Президентского полка пройдет в Кремле
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония приведения к присяге молодого пополнения Президентского полка пройдет 7 августа на Соборной площади Кремля, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Седьмого августа 2025 года в 10.00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения Президентского полка СКМК ФСО России призыва "Весна 2025 года", - говорится в сообщении.
