01:15 07.08.2025
Церемония присяги пополнения Президентского полка пройдет в Кремле
россия
безопасность
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония приведения к присяге молодого пополнения Президентского полка пройдет 7 августа на Соборной площади Кремля, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Седьмого августа 2025 года в 10.00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения Президентского полка СКМК ФСО России призыва "Весна 2025 года", - говорится в сообщении.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, безопасность
Россия, Безопасность
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония приведения к присяге молодого пополнения Президентского полка пройдет 7 августа на Соборной площади Кремля, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Седьмого августа 2025 года в 10.00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения Президентского полка СКМК ФСО России призыва "Весна 2025 года", - говорится в сообщении.
