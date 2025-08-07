Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине спасли от пластикового мусора более 80 морских котиков - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:24 07.08.2025 (обновлено: 16:25 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/kotiki-2033930208.html
На Сахалине спасли от пластикового мусора более 80 морских котиков
На Сахалине спасли от пластикового мусора более 80 морских котиков - РИА Новости, 07.08.2025
На Сахалине спасли от пластикового мусора более 80 морских котиков
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:24:00+03:00
2025-08-07T16:25:00+03:00
хорошие новости
москва
южно-сахалинск
санкт-петербург
сахалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033928918_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_a4806b9bfb3885ebaa5e310fcd957aa9.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков, сообщила пресс-служба группы помощи морским животным "Друзья океана" в Telegram."Совместными усилиями волонтеры и научная группа в этом сезоне освободили от пластикового мусора 83 тюленя — 80 северных морских котиков и три новорожденных сивучонка. Команда спасателей работает по международным ветеринарным протоколам: в этом году спасатели успешно провели 31 анестезию, а 52 животных освободили от пластикового мусора с помощью сачка", — отметили там. В спасательной акции участвовали 12 волонтеров из Москвы, Южно-Сахалинска (представленного клубом "Бумеранг" и группой "Друзья океана"), Санкт-Петербурга, Владивостока и Каменск-Уральского во главе с опытными экспертами. По данным зоозащитников, основные материалы, от которых традиционно страдают тюлени, — упаковочные ленты, рыболовная дель, бытовой мусор и жаберные сети. Последние орудия лова представляют наибольшую опасность для морских млекопитающих, так как глубокие рваные раны от них быстро становятся смертельными. &quot;Запутавшиеся животные — это лишь один заметный факт глобальной проблемы загрязнения океана созданным людьми мусором. Для нас очень важно, чтобы экспедиция помогла увидеть последствия загрязнения моря, чтобы эта тема стала понятнее каждому. Это поможет в ее решении&quot;, — цитирует пресс-служба руководителя &quot;Бумеранга&quot; Валентину Мезенцеву.На острове Тюленьем размножаются два вида ушастых тюленей, а также там находится крупнейшее на Дальнем Востоке репродуктивное лежбище сивучей. По оценкам ученых, здесь обитают около 130 тысяч морских котиков и около двух тысяч из них опутаны пластиковым мусором и обрывками рыболовных сетей. Чтобы исключить трагические случаи, зоозащитники призывают всех жителей и гостей морских регионов разрезать любой закольцованный мусор (особенно упаковочные кольца) и убирать брошенные жаберные сети с побережья.
https://ria.ru/20250807/kamchatka-2033865516.html
москва
южно-сахалинск
санкт-петербург
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033928918_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_941409abf3bd7e5a59ffd39ec09b1185.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, южно-сахалинск, санкт-петербург, сахалин
Хорошие новости, Москва, Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Сахалин
На Сахалине спасли от пластикового мусора более 80 морских котиков

Зоозащитники на Сахалине спасли от пластикового мусора 83 морских котика

© Фото : Друзья океана | Сахалин/ВКонтактеЗоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Друзья океана | Сахалин/ВКонтакте
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков, сообщила пресс-служба группы помощи морским животным "Друзья океана" в Telegram.
"Совместными усилиями волонтеры и научная группа в этом сезоне освободили от пластикового мусора 83 тюленя — 80 северных морских котиков и три новорожденных сивучонка. Команда спасателей работает по международным ветеринарным протоколам: в этом году спасатели успешно провели 31 анестезию, а 52 животных освободили от пластикового мусора с помощью сачка", — отметили там.
© Фото : Друзья океана | Сахалин/ВКонтактеЗоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Друзья океана | Сахалин/ВКонтакте
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков
В спасательной акции участвовали 12 волонтеров из Москвы, Южно-Сахалинска (представленного клубом "Бумеранг" и группой "Друзья океана"), Санкт-Петербурга, Владивостока и Каменск-Уральского во главе с опытными экспертами.
По данным зоозащитников, основные материалы, от которых традиционно страдают тюлени, — упаковочные ленты, рыболовная дель, бытовой мусор и жаберные сети. Последние орудия лова представляют наибольшую опасность для морских млекопитающих, так как глубокие рваные раны от них быстро становятся смертельными.
© Фото : Друзья океана | Сахалин/ВКонтактеЗоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Друзья океана | Сахалин/ВКонтакте
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков
«

"Запутавшиеся животные — это лишь один заметный факт глобальной проблемы загрязнения океана созданным людьми мусором. Для нас очень важно, чтобы экспедиция помогла увидеть последствия загрязнения моря, чтобы эта тема стала понятнее каждому. Это поможет в ее решении", — цитирует пресс-служба руководителя "Бумеранга" Валентину Мезенцеву.

На острове Тюленьем размножаются два вида ушастых тюленей, а также там находится крупнейшее на Дальнем Востоке репродуктивное лежбище сивучей. По оценкам ученых, здесь обитают около 130 тысяч морских котиков и около двух тысяч из них опутаны пластиковым мусором и обрывками рыболовных сетей. Чтобы исключить трагические случаи, зоозащитники призывают всех жителей и гостей морских регионов разрезать любой закольцованный мусор (особенно упаковочные кольца) и убирать брошенные жаберные сети с побережья.
Популяция краснокнижных ластоногих в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Камчатке выросла численность краснокнижных тюленей
Вчера, 10:20
 
Хорошие новостиМоскваЮжно-СахалинскСанкт-ПетербургСахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала