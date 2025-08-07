https://ria.ru/20250807/kotiki-2033930208.html

На Сахалине спасли от пластикового мусора более 80 морских котиков

2025-08-07T16:25:00+03:00

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033928918_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_a4806b9bfb3885ebaa5e310fcd957aa9.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков, сообщила пресс-служба группы помощи морским животным "Друзья океана" в Telegram."Совместными усилиями волонтеры и научная группа в этом сезоне освободили от пластикового мусора 83 тюленя — 80 северных морских котиков и три новорожденных сивучонка. Команда спасателей работает по международным ветеринарным протоколам: в этом году спасатели успешно провели 31 анестезию, а 52 животных освободили от пластикового мусора с помощью сачка", — отметили там. В спасательной акции участвовали 12 волонтеров из Москвы, Южно-Сахалинска (представленного клубом "Бумеранг" и группой "Друзья океана"), Санкт-Петербурга, Владивостока и Каменск-Уральского во главе с опытными экспертами. По данным зоозащитников, основные материалы, от которых традиционно страдают тюлени, — упаковочные ленты, рыболовная дель, бытовой мусор и жаберные сети. Последние орудия лова представляют наибольшую опасность для морских млекопитающих, так как глубокие рваные раны от них быстро становятся смертельными. "Запутавшиеся животные — это лишь один заметный факт глобальной проблемы загрязнения океана созданным людьми мусором. Для нас очень важно, чтобы экспедиция помогла увидеть последствия загрязнения моря, чтобы эта тема стала понятнее каждому. Это поможет в ее решении", — цитирует пресс-служба руководителя "Бумеранга" Валентину Мезенцеву.На острове Тюленьем размножаются два вида ушастых тюленей, а также там находится крупнейшее на Дальнем Востоке репродуктивное лежбище сивучей. По оценкам ученых, здесь обитают около 130 тысяч морских котиков и около двух тысяч из них опутаны пластиковым мусором и обрывками рыболовных сетей. Чтобы исключить трагические случаи, зоозащитники призывают всех жителей и гостей морских регионов разрезать любой закольцованный мусор (особенно упаковочные кольца) и убирать брошенные жаберные сети с побережья.

москва, южно-сахалинск, санкт-петербург, сахалин