Адаптированный для детей с особенностями здоровья детсад открыли в Копейске
Адаптированный для детей с особенностями здоровья детсад открыли в Копейске - РИА Новости, 07.08.2025
Адаптированный для детей с особенностями здоровья детсад открыли в Копейске
Детский сад на 120 мест, адаптированный в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, открыли в городе Копейск Челябинской области, сообщил... РИА Новости, 07.08.2025
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Детский сад на 120 мест, адаптированный в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, открыли в городе Копейск Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер. В канун Дня строителя с участием президента России Владимира Путина в формате видео-конференц-связи был открыт современный детский сад в Копейске. "Детский сад построили в сжатые сроки. Здание рассчитано на шесть групп и 120 детей. Отмечу, что детсад хорошо оснащен и адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что регион продолжает на постоянной основе строить и реконструировать образовательные учреждения. "В 2025 году в регионе возведем шесть детских садов, три из которых уже сданы. Остальные завершим до конца года. А с 2019 по 2024 год на территории Челябинской области построили 63 детских сада и 16 школ, отремонтировали 132 детских сада и 73 школы", - уточнил Текслер. По данным пресс-службы правительства региона, строительство детского сада велось в 2024-2025 годах в рамках государственной программы Челябинской области "Капитальное строительство в Челябинской области". Общая площадь здания – 2,6 тысячи квадратных метров, всего будет 4 этажа с учетом подвала. На первом этаже расположен оборудованный пищеблок, медицинский блок с изолятором, помещение для персонала, на втором этаже - музыкальный и спортивные залы, административное помещение, на третьем этаже – кабинет заведующей и методический кабинет, уточняется в сообщении пресс-службы. Всего в новом детском саду шесть помещений групп. Каждая включает раздевалку, групповую комнату для занятий, игр и приема пищи, буфетную, спальню, санузел. Группы укомплектованы необходимой мебелью, игрушками, а музыкальный и спортивный залы – соответствующим оборудованием, добавляется в сообщении. Кроме того, как отмечает пресс-служба, детский сад оборудован пассажирским и лифтом, а также двумя техническими лифтами – для подъема пищи и отдельно для транспортировки белья. В подвале здания оборудована прачечная (стиральная и сушильная машины), гладильное помещение и помещения для грязного и чистого белья, добавляется в сообщении. В детском саду созданы условия для маломобильных групп населения, а также смонтирована современная система безопасности и видеонаблюдения, поясняется в сообщении. По словам заведующей детского сада Любови Антипиной, здание нового детского сада очень просторное и комфортное. "Здание просторное, рассчитано на шесть групп. Нам все нравится. Удобные, комфортные помещения детского сада. Шесть групп оснащены современным оборудованием, предусмотрена охрана, видеонаблюдение. Важно, что детский сад адаптирован для принятия детей с ограниченными возможностями здоровья. Уютно благоустроены детские площадки для комфортной игры на свежем воздухе. Мы очень рады открытию детского сада", - сказала она. Глава города Копейск Светлана Логанова отмечала, что в новом детском саду все продумано, в том числе удобные подъездные пути - дорога и парковочные места. "Все продумано комплексно ради комфорта жителей прилегающих районов: движение транспорта будет организовано вне дворовой территории. Родители и заведующая активно участвовали в выборе цветовой гаммы, мебели и декоративных элементов интерьера. По предложению самих родителей решено поменять теневые навесы на игровые площадки. Совместно подобрали наиболее подходящие варианты", - сообщала Логанова.
