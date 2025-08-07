Конференция по кибербезопасности GIS-DOUBLE-X собрала более 400 участников

Рейтинг@Mail.ru
13:05 07.08.2025 (обновлено: 13:33 07.08.2025)
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Конференция по кибербезопасности GIS-DOUBLE-X состоялась в Москве, собрав более 400 представителей партнерской сети, сообщает пресс-служба "Газинформсервиса". Мероприятие стало площадкой для подведения итогов года и определения ключевых векторов движения организатора конференции "Газинформсервис". В начале мероприятия заместитель генерального директора – коммерческий директор компании Роман Пустарнаков сравнил бизнес-процессы с динамикой автогонок, где скорость реакции и принятия решений играет ключевую роль. "За прошлый год компания выросла, мы показали хорошие финансовые результаты — я говорю, в том числе, о внешнем рынке и партнерском направлении. Мы сосредоточились на экспансии, мы стали смотреть на всю страну и пошли в регионы. Такая активная работа на местах, в сочетании с маркетинговыми бюджетами и продуманной стратегией, позволила значительно повысить узнаваемость продуктов компании "Газинформсервис" и облегчить их продажи партнерам", — приводит пресс-служба слова Пустарнакова. Особое внимание на конференции было уделено масштабируемости продуктов, развитию команды разработчиков и созданию условий для "легкого старта" новых партнеров. Пустарнаков добавил, что основная цель компании — удвоение выручки, достичь которую планируется при участии партнеров. Драйверами роста выступают продолжающееся импортозамещение, повышение зрелости российских ИБ-продуктов и растущая готовность заказчиков к их внедрению. Дискуссии также коснулись новых трендов в кибербезопасности. Отмечается смещение акцента с формального подхода к вопросам безопасности на киберустойчивость, что особенно актуально в условиях системной работы злоумышленников. Эксперты отметили, что хакеры начали действовать системно: на примере попыток взлома организаций можно заметить, что их работа выстроена как у продажников — есть свои CRM, атакующие подготовлены. "Темп гонки задан: "Газинформсервис" анонсировал стратегию развития на GIS-DOUBLE-X. Мы сосредоточены на активном росте и уверены, что наши партнеры станут ключевой движущей силой в достижении этих амбициозных целей", — заявил руководитель отдела по работе с партнерами компании Игорь Закурдаев, комментируя заданный темп и стратегические планы, его слова приводит пресс-служба.
Заместитель генерального директора – коммерческий директор компании "Газинформсервис" Роман Пустарнаков
Фото представлено пресс-службой ООО "Газинформсервис"
Заместитель генерального директора – коммерческий директор компании "Газинформсервис" Роман Пустарнаков
