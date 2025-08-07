https://ria.ru/20250807/knaysl-2033843196.html

Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС

Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС - РИА Новости, 07.08.2025

Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС

Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T06:58:00+03:00

2025-08-07T06:58:00+03:00

2025-08-07T06:58:00+03:00

в мире

австрия

брюссель

париж

карин кнайсль

евросоюз

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Мы все знаем, что, когда нужно принять важное решение, Брюссель направит проект своего предложения в Париж, Берлин и, может быть, Рим, но на этом все. Остальные 25 (стран-участниц - ред.) просто должны согласиться, и такое происходит уже несколько десятков лет", - сказала она. Как отметила Кнайсль, основным "двигателем" ЕС является тандем Париж-Берлин, который, однако, как в прошлом, так и сейчас испытывает проблемы в отношениях. При этом она добавила, что сейчас повестка Евросоюза стала сильно идеологизированной, что видно в политике, экономике и культуре. "Там нет настоящего политического обсуждения, все стало очень идеологизированным. Экономика, энергетическая политика - все стало полем идеологической битвы. Речь больше не о рациональном принятии решений - что полезно, что соответствует закону. Или, говоря об энергетике, это область физики, химии, это техническая сфера. Но нет, она стала идеологическим вопросом, например покупать вам или нет газ из России", - подчеркнула Кнайсль.

https://ria.ru/20250806/knaysl-2033598173.html

https://ria.ru/20250806/sijjarto-2033744599.html

австрия

брюссель

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия, брюссель, париж, карин кнайсль, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет