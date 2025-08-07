Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/knaysl-2033843196.html
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС - РИА Новости, 07.08.2025
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС
Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T06:58:00+03:00
2025-08-07T06:58:00+03:00
в мире
австрия
брюссель
париж
карин кнайсль
евросоюз
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Мы все знаем, что, когда нужно принять важное решение, Брюссель направит проект своего предложения в Париж, Берлин и, может быть, Рим, но на этом все. Остальные 25 (стран-участниц - ред.) просто должны согласиться, и такое происходит уже несколько десятков лет", - сказала она. Как отметила Кнайсль, основным "двигателем" ЕС является тандем Париж-Берлин, который, однако, как в прошлом, так и сейчас испытывает проблемы в отношениях. При этом она добавила, что сейчас повестка Евросоюза стала сильно идеологизированной, что видно в политике, экономике и культуре. "Там нет настоящего политического обсуждения, все стало очень идеологизированным. Экономика, энергетическая политика - все стало полем идеологической битвы. Речь больше не о рациональном принятии решений - что полезно, что соответствует закону. Или, говоря об энергетике, это область физики, химии, это техническая сфера. Но нет, она стала идеологическим вопросом, например покупать вам или нет газ из России", - подчеркнула Кнайсль.
https://ria.ru/20250806/knaysl-2033598173.html
https://ria.ru/20250806/sijjarto-2033744599.html
австрия
брюссель
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14e61ca1be7d7c398a5e719fe0f030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, брюссель, париж, карин кнайсль, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Австрия, Брюссель, Париж, Карин Кнайсль, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление о политике ЕС

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что в ЕС нет политической дискуссии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Мы все знаем, что, когда нужно принять важное решение, Брюссель направит проект своего предложения в Париж, Берлин и, может быть, Рим, но на этом все. Остальные 25 (стран-участниц - ред.) просто должны согласиться, и такое происходит уже несколько десятков лет", - сказала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Кнайсль допустила скорую замену Зеленского
6 августа, 04:49
Как отметила Кнайсль, основным "двигателем" ЕС является тандем Париж-Берлин, который, однако, как в прошлом, так и сейчас испытывает проблемы в отношениях. При этом она добавила, что сейчас повестка Евросоюза стала сильно идеологизированной, что видно в политике, экономике и культуре.
"Там нет настоящего политического обсуждения, все стало очень идеологизированным. Экономика, энергетическая политика - все стало полем идеологической битвы. Речь больше не о рациональном принятии решений - что полезно, что соответствует закону. Или, говоря об энергетике, это область физики, химии, это техническая сфера. Но нет, она стала идеологическим вопросом, например покупать вам или нет газ из России", - подчеркнула Кнайсль.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины
6 августа, 15:59
 
В миреАвстрияБрюссельПарижКарин КнайсльЕвросоюзСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала