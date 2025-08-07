https://ria.ru/20250807/kiberbezopasnost-2033999703.html

"Новые люди" предложили обучать госслужащих основам кибербезопасности

"Новые люди" предложили обучать госслужащих основам кибербезопасности

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательное и регулярное обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией, документ имеется в распоряжении РИА Новости Отмечается, что в 2024 году было зафиксировано более 31 тысячи случаев кибератак, однако число высококритичных атак увеличилось в два раза, и свыше половины инцидентов были направлены против государственных органов и инфраструктур критического значения. "В связи с этим партия "Новые люди" предлагает ввести обязательное и регулярное (один раз в два года) обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией", - сказано в документе. Подчеркивается, что такая мера позволит системно повысить уровень цифровой грамотности сотрудников и сформировать надежную защиту государственных информационных ресурсов.

