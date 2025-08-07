Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" предложили обучать госслужащих основам кибербезопасности
17:51 07.08.2025 (обновлено: 18:42 07.08.2025)
"Новые люди" предложили обучать госслужащих основам кибербезопасности
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательное и регулярное обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией, документ имеется в распоряжении РИА Новости Отмечается, что в 2024 году было зафиксировано более 31 тысячи случаев кибератак, однако число высококритичных атак увеличилось в два раза, и свыше половины инцидентов были направлены против государственных органов и инфраструктур критического значения. "В связи с этим партия "Новые люди" предлагает ввести обязательное и регулярное (один раз в два года) обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией", - сказано в документе. Подчеркивается, что такая мера позволит системно повысить уровень цифровой грамотности сотрудников и сформировать надежную защиту государственных информационных ресурсов.
общество, максут шадаев, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Максут Шадаев, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Отмечается, что в 2024 году было зафиксировано более 31 тысячи случаев кибератак, однако число высококритичных атак увеличилось в два раза, и свыше половины инцидентов были направлены против государственных органов и инфраструктур критического значения.
"В связи с этим партия "Новые люди" предлагает ввести обязательное и регулярное (один раз в два года) обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией", - сказано в документе.
Подчеркивается, что такая мера позволит системно повысить уровень цифровой грамотности сотрудников и сформировать надежную защиту государственных информационных ресурсов.
Россия лидирует по части решений в сфере кибербезопасности, считает эксперт
Общество Максут Шадаев Госдума РФ Партия "Новые люди"
 
 
