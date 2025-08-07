Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета
07:23 07.08.2025
На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета
На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета - РИА Новости, 07.08.2025
На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета
Депутата Елизовского городского поселения на Камчатке суд приговорил к шести годам колонии за превышение должностных полномочий и хищение из бюджета 1 миллиона... РИА Новости, 07.08.2025
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Депутата Елизовского городского поселения на Камчатке суд приговорил к шести годам колонии за превышение должностных полномочий и хищение из бюджета 1 миллиона рублей, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю. По данным следствия, 34-летний мужчина, будучи депутатом собрания депутатов и заместителем главы Елизовского городского поселения Камчатского края, с марта по сентябрь 2024 года, временно исполняя полномочия главы муниципального образования, издал и обеспечил исполнение подчиненными ему незаконных распоряжений. "В результате его действий бюджету Елизовского городского поселения Камчатского края причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей... Фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и коммерческих организациях сроком на два года", - говорится в сообщении. Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий (пункт "е" часть 3 статьи 286 УК РФ) и хищении бюджетных денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как уточнили РИА Новости в СУСК края, должность депутата и заместителя главы Елизовского городского поселения занимал Леонид Богратеон. В ведомстве отметили, что его действия заключались в незаконной выплате себе премии "за выполнение особо важных и сложных заданий" за первый квартал 2024 года. Богратеон также премировал главу городского поселения Артема Гаглошвили и выплатил ему дополнительную матпомощь в июне-августе прошлого года. Сорокалетний Гаглошвили в декабре 2024 года был осужден за хулиганство на три года лишения свободы условно, сообщала объединенная пресс-служба судов Камчатки. В июле 2023 года, будучи депутатом и главой Елизовского городского поселения, чиновник проводил время на базе отдыха, "мешал отдыхать окружающим, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания, выражался нецензурно". После закрытия базы в ответ на просьбу одного из владельцев покинуть территорию Гаглошвили несколько раз ударил мужчину по голове.
происшествия, россия, камчатский край, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета

На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение миллиона рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Депутата Елизовского городского поселения на Камчатке суд приговорил к шести годам колонии за превышение должностных полномочий и хищение из бюджета 1 миллиона рублей, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.
По данным следствия, 34-летний мужчина, будучи депутатом собрания депутатов и заместителем главы Елизовского городского поселения Камчатского края, с марта по сентябрь 2024 года, временно исполняя полномочия главы муниципального образования, издал и обеспечил исполнение подчиненными ему незаконных распоряжений.
"В результате его действий бюджету Елизовского городского поселения Камчатского края причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей... Фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и коммерческих организациях сроком на два года", - говорится в сообщении.
Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий (пункт "е" часть 3 статьи 286 УК РФ) и хищении бюджетных денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как уточнили РИА Новости в СУСК края, должность депутата и заместителя главы Елизовского городского поселения занимал Леонид Богратеон. В ведомстве отметили, что его действия заключались в незаконной выплате себе премии "за выполнение особо важных и сложных заданий" за первый квартал 2024 года. Богратеон также премировал главу городского поселения Артема Гаглошвили и выплатил ему дополнительную матпомощь в июне-августе прошлого года.
Сорокалетний Гаглошвили в декабре 2024 года был осужден за хулиганство на три года лишения свободы условно, сообщала объединенная пресс-служба судов Камчатки. В июле 2023 года, будучи депутатом и главой Елизовского городского поселения, чиновник проводил время на базе отдыха, "мешал отдыхать окружающим, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания, выражался нецензурно". После закрытия базы в ответ на просьбу одного из владельцев покинуть территорию Гаглошвили несколько раз ударил мужчину по голове.
