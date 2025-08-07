https://ria.ru/20250807/khischenie-2033844745.html

На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета

На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета - РИА Новости, 07.08.2025

На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета

Депутата Елизовского городского поселения на Камчатке суд приговорил к шести годам колонии за превышение должностных полномочий и хищение из бюджета 1 миллиона... 07.08.2025

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Депутата Елизовского городского поселения на Камчатке суд приговорил к шести годам колонии за превышение должностных полномочий и хищение из бюджета 1 миллиона рублей, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю. По данным следствия, 34-летний мужчина, будучи депутатом собрания депутатов и заместителем главы Елизовского городского поселения Камчатского края, с марта по сентябрь 2024 года, временно исполняя полномочия главы муниципального образования, издал и обеспечил исполнение подчиненными ему незаконных распоряжений. "В результате его действий бюджету Елизовского городского поселения Камчатского края причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей... Фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и коммерческих организациях сроком на два года", - говорится в сообщении. Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий (пункт "е" часть 3 статьи 286 УК РФ) и хищении бюджетных денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как уточнили РИА Новости в СУСК края, должность депутата и заместителя главы Елизовского городского поселения занимал Леонид Богратеон. В ведомстве отметили, что его действия заключались в незаконной выплате себе премии "за выполнение особо важных и сложных заданий" за первый квартал 2024 года. Богратеон также премировал главу городского поселения Артема Гаглошвили и выплатил ему дополнительную матпомощь в июне-августе прошлого года. Сорокалетний Гаглошвили в декабре 2024 года был осужден за хулиганство на три года лишения свободы условно, сообщала объединенная пресс-служба судов Камчатки. В июле 2023 года, будучи депутатом и главой Елизовского городского поселения, чиновник проводил время на базе отдыха, "мешал отдыхать окружающим, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания, выражался нецензурно". После закрытия базы в ответ на просьбу одного из владельцев покинуть территорию Гаглошвили несколько раз ударил мужчину по голове.

