На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение из бюджета
На Камчатке депутат получил шесть лет колонии за хищение миллиона рублей
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - РИА Новости. Депутата Елизовского городского поселения на Камчатке суд приговорил к шести годам колонии за превышение должностных полномочий и хищение из бюджета 1 миллиона рублей, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.
По данным следствия, 34-летний мужчина, будучи депутатом собрания депутатов и заместителем главы Елизовского городского поселения Камчатского края, с марта по сентябрь 2024 года, временно исполняя полномочия главы муниципального образования, издал и обеспечил исполнение подчиненными ему незаконных распоряжений.
Замминистра образования Тувы заподозрили в хищениях
5 августа, 13:38
"В результате его действий бюджету Елизовского городского поселения Камчатского края причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей... Фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и коммерческих организациях сроком на два года", - говорится в сообщении.
Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий (пункт "е" часть 3 статьи 286 УК РФ) и хищении бюджетных денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как уточнили РИА Новости в СУСК края, должность депутата и заместителя главы Елизовского городского поселения занимал Леонид Богратеон. В ведомстве отметили, что его действия заключались в незаконной выплате себе премии "за выполнение особо важных и сложных заданий" за первый квартал 2024 года. Богратеон также премировал главу городского поселения Артема Гаглошвили и выплатил ему дополнительную матпомощь в июне-августе прошлого года.
Сорокалетний Гаглошвили в декабре 2024 года был осужден за хулиганство на три года лишения свободы условно, сообщала объединенная пресс-служба судов Камчатки. В июле 2023 года, будучи депутатом и главой Елизовского городского поселения, чиновник проводил время на базе отдыха, "мешал отдыхать окружающим, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания, выражался нецензурно". После закрытия базы в ответ на просьбу одного из владельцев покинуть территорию Гаглошвили несколько раз ударил мужчину по голове.