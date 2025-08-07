Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/khimki-2033983410.html
Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском
Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском - РИА Новости, 07.08.2025
Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском
В Химках провели встречу жителей Луневского с представителями администрации, глава округа Елена Землякова совместно с профильными специалистами приняли... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:55:00+03:00
2025-08-07T16:55:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033982628_0:175:2500:1581_1920x0_80_0_0_50f703cd4cfb3eea206e2078a354dc7e.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Химках провели встречу жителей Луневского с представителями администрации, глава округа Елена Землякова совместно с профильными специалистами приняли обращения у 47 химчан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Жители также предложили сотрудникам администрации и свои идеи по улучшению городской инфраструктуры. "Жительница деревни Пикино обратилась к нам с несколькими вопросами. Вместе с коллегами дали ответы по каждому из пунктов, а также разъяснили сроки выполнения работ. Например, ямочный ремонт на месте демонтированной контейнерной площадки у дома №18а на Запрудной улице планируют провести до 16 августа. Вопрос на контроле МБУ "Объединенное городское хозяйство". Кроме того, в этом году в Луневской школе начнется капитальный ремонт в рамках программы Московской области "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Мы будем контролировать все этапы работ вместе с коллегами и депутатами Совета депутатов", — отметила Землякова. С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 29 выездных администраций. В работу приняли более 1400 обращений.
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033982628_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_a371cdebef0bf0d920f2525a830c9d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском

Елена Землякова поучаствовала в выездной администрации в Луневском

© Фото предоставлено пресс-службой администрации ХимокГлава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском
Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Химках провели встречу жителей Луневского с представителями администрации, глава округа Елена Землякова совместно с профильными специалистами приняли обращения у 47 химчан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Жители также предложили сотрудникам администрации и свои идеи по улучшению городской инфраструктуры.
"Жительница деревни Пикино обратилась к нам с несколькими вопросами. Вместе с коллегами дали ответы по каждому из пунктов, а также разъяснили сроки выполнения работ. Например, ямочный ремонт на месте демонтированной контейнерной площадки у дома №18а на Запрудной улице планируют провести до 16 августа. Вопрос на контроле МБУ "Объединенное городское хозяйство". Кроме того, в этом году в Луневской школе начнется капитальный ремонт в рамках программы Московской области "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Мы будем контролировать все этапы работ вместе с коллегами и депутатами Совета депутатов", — отметила Землякова.
С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 29 выездных администраций. В работу приняли более 1400 обращений.
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала