https://ria.ru/20250807/khimki-2033983410.html

Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском

Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском - РИА Новости, 07.08.2025

Глава Химок поучаствовала в выездной администрации в Луневском

В Химках провели встречу жителей Луневского с представителями администрации, глава округа Елена Землякова совместно с профильными специалистами приняли... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:55:00+03:00

2025-08-07T16:55:00+03:00

2025-08-07T16:55:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033982628_0:175:2500:1581_1920x0_80_0_0_50f703cd4cfb3eea206e2078a354dc7e.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Химках провели встречу жителей Луневского с представителями администрации, глава округа Елена Землякова совместно с профильными специалистами приняли обращения у 47 химчан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Жители также предложили сотрудникам администрации и свои идеи по улучшению городской инфраструктуры. "Жительница деревни Пикино обратилась к нам с несколькими вопросами. Вместе с коллегами дали ответы по каждому из пунктов, а также разъяснили сроки выполнения работ. Например, ямочный ремонт на месте демонтированной контейнерной площадки у дома №18а на Запрудной улице планируют провести до 16 августа. Вопрос на контроле МБУ "Объединенное городское хозяйство". Кроме того, в этом году в Луневской школе начнется капитальный ремонт в рамках программы Московской области "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Мы будем контролировать все этапы работ вместе с коллегами и депутатами Совета депутатов", — отметила Землякова. С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 29 выездных администраций. В работу приняли более 1400 обращений.

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)