Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках стартует 15 августа

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты приступят к капитальному ремонту дороги в Химках на улице 9 Мая с 15 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Общая протяженность ремонта составит более трех километров. На время проведения ремонта дорога полностью перекрываться не будет. Работы будут вести на каждой полосе по очереди. В связи с этим движение автотранспорта в обе стороны будет организовано сначала на одной полосе, потом на другой. В случае возникновения заторов на этом участке во время проведения капитального ремонта рекомендуют выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе. Сначала дорожники обустроят строительную площадку, перенесут рекламную конструкцию, установят дорожные знаки, нанесут временную разметку. В ходе второго этапа расширят земляное полотно, заменят бортовой камень, установят остановки, тротуары, светофоры. После этого дорожники приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, ремонту колодцев, дождеприемников. Затем предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На финальном этапе будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Все работы будут полностью завершены 30 ноября.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты приступят к капитальному ремонту дороги в Химках на улице 9 Мая с 15 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общая протяженность ремонта составит более трех километров. На время проведения ремонта дорога полностью перекрываться не будет. Работы будут вести на каждой полосе по очереди. В связи с этим движение автотранспорта в обе стороны будет организовано сначала на одной полосе, потом на другой. В случае возникновения заторов на этом участке во время проведения капитального ремонта рекомендуют выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.
Сначала дорожники обустроят строительную площадку, перенесут рекламную конструкцию, установят дорожные знаки, нанесут временную разметку.
В ходе второго этапа расширят земляное полотно, заменят бортовой камень, установят остановки, тротуары, светофоры.
После этого дорожники приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, ремонту колодцев, дождеприемников. Затем предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
На финальном этапе будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Все работы будут полностью завершены 30 ноября.