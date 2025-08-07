Рейтинг@Mail.ru
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках стартует 15 августа - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/khimki-2033980671.html
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках стартует 15 августа
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках стартует 15 августа - РИА Новости, 07.08.2025
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках стартует 15 августа
Специалисты приступят к капитальному ремонту дороги в Химках на улице 9 Мая с 15 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:48:00+03:00
2025-08-07T16:48:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
ленинградское шоссе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033980059_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_8ae829d653f890d5944f47f1bb0ef440.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты приступят к капитальному ремонту дороги в Химках на улице 9 Мая с 15 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Общая протяженность ремонта составит более трех километров. На время проведения ремонта дорога полностью перекрываться не будет. Работы будут вести на каждой полосе по очереди. В связи с этим движение автотранспорта в обе стороны будет организовано сначала на одной полосе, потом на другой. В случае возникновения заторов на этом участке во время проведения капитального ремонта рекомендуют выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе. Сначала дорожники обустроят строительную площадку, перенесут рекламную конструкцию, установят дорожные знаки, нанесут временную разметку. В ходе второго этапа расширят земляное полотно, заменят бортовой камень, установят остановки, тротуары, светофоры. После этого дорожники приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, ремонту колодцев, дождеприемников. Затем предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На финальном этапе будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Все работы будут полностью завершены 30 ноября.
химки (городской округ в московской области)
ленинградское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033980059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_343c86b66d69d00833905980e8f9ce93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), ленинградское шоссе
Химки (городской округ в Московской области), Ленинградское шоссе
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках стартует 15 августа

В Химках приступят к ремонту дороги на улице 9 Мая

© Фото : пресс-служба администрации ХимокКапитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты приступят к капитальному ремонту дороги в Химках на улице 9 Мая с 15 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общая протяженность ремонта составит более трех километров. На время проведения ремонта дорога полностью перекрываться не будет. Работы будут вести на каждой полосе по очереди. В связи с этим движение автотранспорта в обе стороны будет организовано сначала на одной полосе, потом на другой. В случае возникновения заторов на этом участке во время проведения капитального ремонта рекомендуют выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.
Сначала дорожники обустроят строительную площадку, перенесут рекламную конструкцию, установят дорожные знаки, нанесут временную разметку.
В ходе второго этапа расширят земляное полотно, заменят бортовой камень, установят остановки, тротуары, светофоры.
После этого дорожники приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, ремонту колодцев, дождеприемников. Затем предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
На финальном этапе будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Все работы будут полностью завершены 30 ноября.
 
Химки (городской округ в Московской области)Ленинградское шоссе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала