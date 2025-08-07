https://ria.ru/20250807/kazahstan-2033871178.html

Вице-премьер Казахстана призвал не политизировать крушение самолета AZAL

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев призвал не политизировать вопрос, касающийся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау.

АЛМА-АТА, 7 авг — РИА Новости. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев призвал не политизировать вопрос, касающийся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. "Единственный вопрос, связанный с AZAL, — это я бы не хотел политизировать вообще. То есть каким образом он получил повреждения. Вот на эти вопросы нам должна ответить техническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится", — сказал он на брифинге.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи исков к России в международные судебные инстанции из-за авиакатастрофы.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находилось пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Владимир Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет. В нем говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Причина их появления и ответственные за крушение не указываются. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений проведут соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет представят до конца 2025 года.

