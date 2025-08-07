Вице-премьер Казахстана призвал не политизировать крушение самолета AZAL

Вице-премьер Казахстана Бозумбаев призвал не политизировать крушение под Актау
"Единственный вопрос, связанный с AZAL, — это я бы не хотел политизировать вообще. То есть каким образом он получил повреждения. Вот на эти вопросы нам должна ответить техническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится", — сказал он на брифинге.
Крушение самолета AZAL
Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.
Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.
В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.
На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
Выжили около 30 человек, данные уточняются.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.
Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.
