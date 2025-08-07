Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Казахстана призвал не политизировать крушение самолета AZAL - РИА Новости, 07.08.2025
10:48 07.08.2025 (обновлено: 15:01 07.08.2025)
Вице-премьер Казахстана призвал не политизировать крушение самолета AZAL
АЛМА-АТА, 7 авг — РИА Новости. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев призвал не политизировать вопрос, касающийся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. "Единственный вопрос, связанный с AZAL, — это я бы не хотел политизировать вообще. То есть каким образом он получил повреждения. Вот на эти вопросы нам должна ответить техническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится", — сказал он на брифинге.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи исков к России в международные судебные инстанции из-за авиакатастрофы.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находилось пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Владимир Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет. В нем говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Причина их появления и ответственные за крушение не указываются. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений проведут соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет представят до конца 2025 года.
АЛМА-АТА, 7 авг — РИА Новости. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев призвал не политизировать вопрос, касающийся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау.
"Единственный вопрос, связанный с AZAL, — это я бы не хотел политизировать вообще. То есть каким образом он получил повреждения. Вот на эти вопросы нам должна ответить техническая экспертиза, которая по линии правоохранительных органов проводится", — сказал он на брифинге.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи исков к России в международные судебные инстанции из-за авиакатастрофы.

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находилось пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Владимир Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.
Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет. В нем говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Причина их появления и ответственные за крушение не указываются. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений проведут соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет представят до конца 2025 года.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
