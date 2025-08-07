https://ria.ru/20250807/kardiolog-2033834767.html

Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда может наступить без каких-либо симптомов и предвестников, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

антон вахляев

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Инфаркт миокарда может наступить без каких-либо симптомов и предвестников, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников", - сказал он. Кардиолог предупредил, что появление болей "грудной жабы", то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке - это один из вестников приближающегося инфаркта. "Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше - это классическая картина ишемической болезни сердца", - добавил Вахляев. Врач отметил, что к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и повышенное артериальное давление. Кроме того, Вахляев обратил внимание, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна. "Пока люди боятся рака, ты приходишь на любое кладбище, а две трети кладбища - это по-прежнему инсульты и инфаркты. Ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, они опережают онкологические заболевания примерно вдвое по этому показателю", - добавил кардиолог.

