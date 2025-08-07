Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0
22:36 07.08.2025
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0
Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. Спустя 22 минуты произошло второе землетрясение магнитудой 5.0 в 328 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 67,7 километра.
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
© РИА Новости / М. Шиленков | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
Спустя 22 минуты произошло второе землетрясение магнитудой 5.0 в 328 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 67,7 километра.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов
Происшествия Камчатка Петропавловск-Камчатский Российская академия наук
 
 
