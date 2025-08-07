https://ria.ru/20250807/kamchatka-2034037721.html
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0 - РИА Новости, 07.08.2025
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0
Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T22:36:00+03:00
2025-08-07T22:36:00+03:00
2025-08-07T22:36:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032088244_0:28:2988:1709_1920x0_80_0_0_2e6e5db14f68006a468356f3f2c17aea.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. Спустя 22 минуты произошло второе землетрясение магнитудой 5.0 в 328 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 67,7 километра.
https://ria.ru/20250807/kamchatka-2034032833.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032088244_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_3353a5a24eb25aaa6833d75b44c6bfbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0
На Камчатке произошло два землетрясения магнитудой 5.0