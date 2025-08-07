Рейтинг@Mail.ru
Дело брата главы Ингушетии рассмотрит Черкесский горсуд - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 07.08.2025 (обновлено: 16:08 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/kalimatov-2033967622.html
Дело брата главы Ингушетии рассмотрит Черкесский горсуд
Дело брата главы Ингушетии рассмотрит Черкесский горсуд - РИА Новости, 07.08.2025
Дело брата главы Ингушетии рассмотрит Черкесский горсуд
Уголовное дело о хищении свыше 500 миллионов рублей, в котором обвиняют в разное время возглавлявших региональный филиал "Почты России" старшего брата главы... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:08:00+03:00
2025-08-07T16:08:00+03:00
республика ингушетия
москва
россия
генеральная прокуратура рф
почта россии
пенсионный фонд рф
махмуд-али калиматов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хищении свыше 500 миллионов рублей, в котором обвиняют в разное время возглавлявших региональный филиал "Почты России" старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова и Камбулата Сукиева, а также 27 их соучастников, рассмотрит Черкесский городской суд, сообщили РИА Новости в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. "Пятый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность уголовного дела. Его будет рассматривать Черкесский городской суд", - сказал собеседник агентства. В конце июля Генпрокуратура сообщила о направлении в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Калиматова, Сукиева и больше 20 их соучастников, которых обвиняют в создании на территории Москвы и Ингушетии преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. По делу также проходят скрывшиеся от следствия руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и еще четыре фигуранта. По версии следствия, Сейнароев возглавил так называемые "пенсионное", а Сукиев - "почтовое" подразделения сообщества. В состав "пенсионной" группы вошли семь работников ПФР, которые в период с 1 марта по 31 октября 2020 года, как считают следователи, организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров. Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 миллионов рублей, которые были зачислены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда. Как отмечает Генпрокуратура, участники "почтовой" группы направляли деньги в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с соучастниками составляли подложные документы, создавая видимость получения денег пенсионерами. Фактически же средства похищались.
https://ria.ru/20240603/ingushetiya-1950217490.html
https://ria.ru/20230220/pfr-1853153719.html
республика ингушетия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, москва, россия, генеральная прокуратура рф, почта россии, пенсионный фонд рф, махмуд-али калиматов, происшествия
Республика Ингушетия, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Почта России, Пенсионный фонд РФ, Махмуд-Али Калиматов, Происшествия
Дело брата главы Ингушетии рассмотрит Черкесский горсуд

Дело брата главы Ингушетии Калиматова о хищении рассмотрит Черкесский горсуд

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хищении свыше 500 миллионов рублей, в котором обвиняют в разное время возглавлявших региональный филиал "Почты России" старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова и Камбулата Сукиева, а также 27 их соучастников, рассмотрит Черкесский городской суд, сообщили РИА Новости в Пятом кассационном суде общей юрисдикции.
"Пятый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность уголовного дела. Его будет рассматривать Черкесский городской суд", - сказал собеседник агентства.
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела
3 июня 2024, 16:17
В конце июля Генпрокуратура сообщила о направлении в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Калиматова, Сукиева и больше 20 их соучастников, которых обвиняют в создании на территории Москвы и Ингушетии преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. По делу также проходят скрывшиеся от следствия руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и еще четыре фигуранта.
По версии следствия, Сейнароев возглавил так называемые "пенсионное", а Сукиев - "почтовое" подразделения сообщества. В состав "пенсионной" группы вошли семь работников ПФР, которые в период с 1 марта по 31 октября 2020 года, как считают следователи, организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров.
Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 миллионов рублей, которые были зачислены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда.
Как отмечает Генпрокуратура, участники "почтовой" группы направляли деньги в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с соучастниками составляли подложные документы, создавая видимость получения денег пенсионерами. Фактически же средства похищались.
Задержание фигурантов дела о хищениях в Пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде
20 февраля 2023, 13:59
 
Республика ИнгушетияМоскваРоссияГенеральная прокуратура РФПочта РоссииПенсионный фонд РФМахмуд-Али КалиматовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала