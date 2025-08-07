Дело брата главы Ингушетии рассмотрит Черкесский горсуд
Дело брата главы Ингушетии Калиматова о хищении рассмотрит Черкесский горсуд
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хищении свыше 500 миллионов рублей, в котором обвиняют в разное время возглавлявших региональный филиал "Почты России" старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова и Камбулата Сукиева, а также 27 их соучастников, рассмотрит Черкесский городской суд, сообщили РИА Новости в Пятом кассационном суде общей юрисдикции.
"Пятый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность уголовного дела. Его будет рассматривать Черкесский городской суд", - сказал собеседник агентства.
Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела
3 июня 2024, 16:17
В конце июля Генпрокуратура сообщила о направлении в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Калиматова, Сукиева и больше 20 их соучастников, которых обвиняют в создании на территории Москвы и Ингушетии преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. По делу также проходят скрывшиеся от следствия руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и еще четыре фигуранта.
По версии следствия, Сейнароев возглавил так называемые "пенсионное", а Сукиев - "почтовое" подразделения сообщества. В состав "пенсионной" группы вошли семь работников ПФР, которые в период с 1 марта по 31 октября 2020 года, как считают следователи, организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров.
Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 миллионов рублей, которые были зачислены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда.
Как отмечает Генпрокуратура, участники "почтовой" группы направляли деньги в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с соучастниками составляли подложные документы, создавая видимость получения денег пенсионерами. Фактически же средства похищались.
Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде
20 февраля 2023, 13:59