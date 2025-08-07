https://ria.ru/20250807/kadyrov-2033911182.html

Кадыров отреагировал на предстоящую встречу Путина и Трампа

Кадыров отреагировал на предстоящую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025

Кадыров отреагировал на предстоящую встречу Путина и Трампа

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было бы лучше провести в России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было бы лучше провести в России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Кадыров не исключил вероятность того, что переговоры РФ и США могут пройти в ОАЭ. Но было бы лучше, если бы Трамп прилетел в Россию, сказал глава Чечни журналисту Life Александру Юнашеву."Было бы лучше, если бы он (Трамп - ред.) приехал в Россию", - сказал Кадыров, пояснив это тем, что на переговорах будет обсуждаться "государственный вопрос России и Украины".Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Место проведения переговоров согласовано, о нем объявят несколько позже.В четверг в Кремле состоятся переговоры президента РФ с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

