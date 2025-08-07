Рейтинг@Mail.ru
07.08.2025
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
00:26 07.08.2025
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана. Среди пораженных целей: склады оружия "Хезболлах", ракетная установка и объекты инфраструктуры "Хезболлах", в которых хранились инженерные инструменты, позволявшие восстанавливать инфраструктуру в этом районе", - говорится в публикации Армии обороны Израиля. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана. Среди пораженных целей: склады оружия "Хезболлах", ракетная установка и объекты инфраструктуры "Хезболлах", в которых хранились инженерные инструменты, позволявшие восстанавливать инфраструктуру в этом районе", - говорится в публикации Армии обороны Израиля.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
