МИД вызвал временного поверенного в делах Италии
МИД вызвал временного поверенного Скопа из-за антироссийской кампании Италии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа вызвали в МИД из-за антироссийской кампании в итальянском информационном пространстве, сообщили в дипломатическом ведомстве.
«
"Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии", — говорится в заявлении.
Посол в Италии раскрыл отношение итальянцев к России
4 августа, 06:23
Реакцию официального Рима на неприятие некоторых высказываний высокопоставленных итальянских чиновников, направленных против России, там назвали непропорциональной. Итальянской стороне указали, что антироссийская деятельность прессы и русофобские выпады при полной поддержке правящих кругов способствуют лишь усугублению кризиса между странами.
В ведомстве добавили, что именно в такой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена концерта дирижера Валерия Гергиева в Казерте.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене.
К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Алессандро Джули поддержал отмену выступления дирижера. Посол России в Италии Алексей Парамонов, в свою очередь, заявлял, что правительство страны подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
Посол в Италии прокомментировал скандал с российским дирижером
4 августа, 03:15