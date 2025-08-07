https://ria.ru/20250807/issledovanie-2033993211.html

Исследование VK Знакомств: 70% россиян состояли в отношениях на расстоянии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства изучил, что россияне думают об отношениях на расстоянии. Более половины респондентов (52%) уверены, что расстояние не стало бы для них помехой. Однако 28% предполагают, что уровень доверия был бы ниже, чем в обычных отношениях, а для каждого пятого дистанция сделала бы доверие почти невозможным.Чаще всего респонденты соглашаются вступить в отношения на расстоянии, если уверены, что это временная мера и вскоре они с партнёром будут жить вместе, либо если видят с этим человеком общее будущее (по 37%). 70% опрошенных хотя бы раз состояли в подобных отношениях, причём каждый второй поддерживал их в течение года и более.Базовым инструментом для сохранения подобных отношений опрошенные называют регулярные звонки и переписки (29%), а также доверие в паре (18%), совместные планы на будущее (15%) и периодические поездки друг к другу (13%). Причём в вопросе, кто должен приезжать, большинство респондентов (85%) уверены: инициатива должна исходить от мужчины.Каждый третий опрошенный, состоявший в отношениях на расстоянии, сталкивался с изменой со стороны партнёра. Каждый десятый признаёт, что сам изменял в таких отношениях. Для 62% респондентов расставание не было связано с расстоянием.Почти половина опрошенных (48%) считают, что отношения на расстоянии требуют осознанности и эмоциональной зрелости партнёров. 19% респондентов считают, что отношения на расстоянии — отличная возможность проверить чувства на прочность. Однако каждый пятый, напротив, воспринимает подобный формат как признак незрелости. Особенно критично к дистанции относятся мужчины: 24% из них заявляют, что без физической близости отношения для них невозможны.В онлайн-опросе приняли участие более 1 200 человек из разных регионов России.

