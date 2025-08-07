https://ria.ru/20250807/investitsii-2033916820.html

Путин заявил о росте взаимных инвестиций между Россией и ОАЭ

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут, причем российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские инвестиции в РФ почти в два раза, сообщил президент России Владимир Путин."У нас (с ОАЭ - ред.) на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут. Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем существенно, почти в два раза", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.

