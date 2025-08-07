Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о росте взаимных инвестиций между Россией и ОАЭ
13:43 07.08.2025 (обновлено: 14:34 07.08.2025)
Путин заявил о росте взаимных инвестиций между Россией и ОАЭ
экономика
россия
оаэ
владимир путин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут, причем российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские инвестиции в РФ почти в два раза, сообщил президент России Владимир Путин."У нас (с ОАЭ - ред.) на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут. Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем существенно, почти в два раза", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
россия
оаэ
экономика, россия, оаэ, владимир путин
Экономика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут, причем российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские инвестиции в РФ почти в два раза, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас (с ОАЭ - ред.) на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут. Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем существенно, почти в два раза", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
Экономика Россия ОАЭ Владимир Путин
 
 
