https://ria.ru/20250807/intervidenie-2033916953.html
Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"
Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения" - РИА Новости, 07.08.2025
Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"
Катар в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем, сообщается в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:44:00+03:00
2025-08-07T13:44:00+03:00
2025-08-07T13:47:00+03:00
шоубиз
россия
катар
москва
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033917450_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_2894caf7604141618b01ccd5b0e5b28d.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Катар в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Ярким примером такого подхода является композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем. Он стал новым членом международного жюри "Интервидения-25" от Катара. Халид широко известен в своей родной стране и за её пределами благодаря таланту органично сочетать традиционную восточную музыкальную эстетику с современными композиторскими техниками", - говорится в сообщении. С 2018 года Халид занимает пост директора Центра музыкальных дел при минкультуры Катара. Как уточняется в сообщении, музыка для Халида Аль-Салема - отражение национальной идентичности и мост для содержательного диалога между различными цивилизациями. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html
https://ria.ru/20250706/intervidenie-2027486255.html
россия
катар
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033917450_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_49f47206493b2ad37f77e2963165ded4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025
Шоубиз, Россия, Катар, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"
Композитор Халид Аль-Салем представит Катар в составе жюри "Интервидения-25"