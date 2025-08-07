Рейтинг@Mail.ru
Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"
13:44 07.08.2025
Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Катар в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Ярким примером такого подхода является композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем. Он стал новым членом международного жюри "Интервидения-25" от Катара. Халид широко известен в своей родной стране и за её пределами благодаря таланту органично сочетать традиционную восточную музыкальную эстетику с современными композиторскими техниками", - говорится в сообщении. С 2018 года Халид занимает пост директора Центра музыкальных дел при минкультуры Катара. Как уточняется в сообщении, музыка для Халида Аль-Салема - отражение национальной идентичности и мост для содержательного диалога между различными цивилизациями. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, катар, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Катар в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Ярким примером такого подхода является композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем. Он стал новым членом международного жюри "Интервидения-25" от Катара. Халид широко известен в своей родной стране и за её пределами благодаря таланту органично сочетать традиционную восточную музыкальную эстетику с современными композиторскими техниками", - говорится в сообщении.
С 2018 года Халид занимает пост директора Центра музыкальных дел при минкультуры Катара.
Как уточняется в сообщении, музыка для Халида Аль-Салема - отражение национальной идентичности и мост для содержательного диалога между различными цивилизациями.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
