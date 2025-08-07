https://ria.ru/20250807/intervidenie-2033916953.html

Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"

Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения" - РИА Новости, 07.08.2025

Композитор из Катара вошел в состав жюри "Интервидения"

Катар в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем, сообщается в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:44:00+03:00

2025-08-07T13:44:00+03:00

2025-08-07T13:47:00+03:00

шоубиз

россия

катар

москва

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033917450_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_2894caf7604141618b01ccd5b0e5b28d.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Катар в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Ярким примером такого подхода является композитор и музыкальный аранжировщик Халид Аль-Салем. Он стал новым членом международного жюри "Интервидения-25" от Катара. Халид широко известен в своей родной стране и за её пределами благодаря таланту органично сочетать традиционную восточную музыкальную эстетику с современными композиторскими техниками", - говорится в сообщении. С 2018 года Халид занимает пост директора Центра музыкальных дел при минкультуры Катара. Как уточняется в сообщении, музыка для Халида Аль-Салема - отражение национальной идентичности и мост для содержательного диалога между различными цивилизациями. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html

https://ria.ru/20250706/intervidenie-2027486255.html

россия

катар

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, катар, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025