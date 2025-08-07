Новое инфекционное отделение детской больницы откроют в Ингушетии

Рейтинг@Mail.ru
15:05 07.08.2025
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Новое инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы откроют в Ингушетии в конце августа, его строительство обошлось почти в 720 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В ближайшие недели в Ингушетии состоится открытие современного инфекционного отделения на базе детской республиканской клинической больницы. Новый корпус рассчитан на 60 коек и уже находится на финальной стадии подготовки: завершаются работы по монтажу высокотехнологичного медицинского оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что строительство началось в июне 2021 года, общая стоимость контракта составила более 719 миллионов рублей. Старое здание инфекционного отделения не позволяло обеспечить должный уровень изоляции пациентов, новый корпус решает эту проблему комплексно, обеспечивая не только безопасность, но и комфорт. "Главное преимущество отделения - полностью изолированные одноместные боксы, каждый из которых оборудован отдельной душевой, санузлом, столом для питания, системой подачи кислорода и кнопкой экстренного вызова медсестры", - заметили в пресс-службе. Боксы с наиболее строгими мерами изоляции будут расположены на первом этаже с отдельными входами с улицы. Пациентов с менее заразными инфекциями разместят на верхних этажах. В здании также будут функционировать собственная лаборатория, операционный блок и реанимационное отделение. Кроме того, установлена платформа грузоподъемностью 250 кг для удобного и безопасного перемещения пациентов с ограниченными возможностями. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что решение о строительстве отделения было принято в разгар пандемии коронавируса. "COVID-19 показал, насколько уязвима наша система здравоохранения в условиях массовых эпидемий. Мы приняли решение о строительстве нового инфекционного отделения, чтобы обеспечить детям своевременную, качественную и безопасную медицинскую помощь. Сегодня мы завершаем реализацию важного стратегического объекта для всей республики", - заявил он.
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Новое инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы откроют в Ингушетии в конце августа, его строительство обошлось почти в 720 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В ближайшие недели в Ингушетии состоится открытие современного инфекционного отделения на базе детской республиканской клинической больницы. Новый корпус рассчитан на 60 коек и уже находится на финальной стадии подготовки: завершаются работы по монтажу высокотехнологичного медицинского оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство началось в июне 2021 года, общая стоимость контракта составила более 719 миллионов рублей. Старое здание инфекционного отделения не позволяло обеспечить должный уровень изоляции пациентов, новый корпус решает эту проблему комплексно, обеспечивая не только безопасность, но и комфорт.
"Главное преимущество отделения - полностью изолированные одноместные боксы, каждый из которых оборудован отдельной душевой, санузлом, столом для питания, системой подачи кислорода и кнопкой экстренного вызова медсестры", - заметили в пресс-службе.
Боксы с наиболее строгими мерами изоляции будут расположены на первом этаже с отдельными входами с улицы. Пациентов с менее заразными инфекциями разместят на верхних этажах. В здании также будут функционировать собственная лаборатория, операционный блок и реанимационное отделение. Кроме того, установлена платформа грузоподъемностью 250 кг для удобного и безопасного перемещения пациентов с ограниченными возможностями.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что решение о строительстве отделения было принято в разгар пандемии коронавируса. "COVID-19 показал, насколько уязвима наша система здравоохранения в условиях массовых эпидемий. Мы приняли решение о строительстве нового инфекционного отделения, чтобы обеспечить детям своевременную, качественную и безопасную медицинскую помощь. Сегодня мы завершаем реализацию важного стратегического объекта для всей республики", - заявил он.
