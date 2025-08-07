https://ria.ru/20250807/ingusheniya-2033967151.html

В Ингушетии будут судить организаторов незаконных азартных игр

В Ингушетии будут судить организаторов незаконных азартных игр - РИА Новости, 07.08.2025

В Ингушетии будут судить организаторов незаконных азартных игр

Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, которых обвиняют в организации незаконных азартных игр, еще... РИА Новости, 07.08.2025

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, которых обвиняют в организации незаконных азартных игр, еще двух человек объявили в розыск, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием установлено, что в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года пятеро жителей республики, действуя в составе организованной группы, где каждый из участников выполнял строго определенную ему роль, действуя из корыстных побуждений, незаконно организовали в городе Малгобек проведение азартных игр с использованием игрового компьютерного оборудования вне игровой зоны, получив доход в размере более 1,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Троим участникам группы предъявлено обвинение по статье "Организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Отмечается, что в качестве обеспечительных мер на земельный участок, транспортное средство и лицевые счета обвиняемых наложен арест, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. "В связи с неустановлением места нахождения двоих подозреваемых в отношении них выделено уголовное дело в отдельное производство, они объявлены в розыск", - добавили в ведомстве.

