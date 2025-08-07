https://ria.ru/20250807/indiya-2033884954.html
Шойгу рассказал о взаимодействии с Индией по линии Совбезов
Шойгу рассказал о взаимодействии с Индией по линии Совбезов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взаимодействие по линии советов безопасности способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на более качественный уровень в нынешней международной обстановке, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Особое значение придаем продолжению диалога по двусторонним и региональным вопросам по линии советов безопасности двух стран. Регулярные консультации способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на новый, более качественный уровень в нынешней непростой международной обстановке", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
