Шойгу рассказал о взаимодействии с Индией по линии Совбезов
11:48 07.08.2025
Шойгу рассказал о взаимодействии с Индией по линии Совбезов
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взаимодействие по линии советов безопасности способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на более качественный уровень в нынешней международной обстановке, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Особое значение придаем продолжению диалога по двусторонним и региональным вопросам по линии советов безопасности двух стран. Регулярные консультации способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на новый, более качественный уровень в нынешней непростой международной обстановке", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Межгосударственные отношения России и Индии
22 октября 2024, 13:47
 
