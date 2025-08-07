Госдума приоритетно изучает инициативы от врио губернатора Курской области

https://ria.ru/20250807/gosduma-2034002439.html

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что инициативы, с которыми обращается регион, Дума изучает в приоритетном порядке. На сайте Госдумы отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также законодательные инициативы, направленные на повышение уровня социализации и адаптации участников СВО. "Инициативы, с которыми вы обращаетесь, изучаем в приоритетном порядке. Не сомневайтесь, эти темы не будут лежать в архивах или отложены на дальние полки. Мы постараемся сделать все для того, чтобы проблем в регионе было меньше", – сказал председатель Госдумы, его слова приводятся на сайте Госдумы. Хинштейн в свою очередь подчеркнул, что направления, связанные с развитием Курской области, восстановлением инфраструктуры, поддержкой участников специальной военной операции, в числе важнейших. "Мы помощь, поддержку парламента видим, чувствуем. Рассчитываю, что у нас будет возможность принципиально важные для региона объекты строительства, реконструкции поддержать в том числе силами Государственной думы", – добавил Хинштейн. Он также рассказал о проектах по увековечению памяти жителей и защитников Курской области.Ранее Володин отмечал, что вопросы развития региона и благополучия курян являются важными для Думы.

