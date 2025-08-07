https://ria.ru/20250807/gordon-2033993446.html

Захарова прокомментировала статью Гордона* о пленных ВСУ

Захарова прокомментировала статью Гордона* о пленных ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025

Захарова прокомментировала статью Гордона* о пленных ВСУ

Журналист из Киева Дмитрий Гордон* умолчал о том, как его кураторы подло отказываются забирать пленных, заявила представитель российского МИД Мария Захарова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Журналист из Киева Дмитрий Гордон* умолчал о том, как его кураторы подло отказываются забирать пленных, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале. "Экстремист и террорист Дмитрий Гордон*, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных. Правильно, это же не фейки распространять про нас. Это же правду говорить о том, как его режим предал своих солдат, не желая видеть их ни живыми, ни мертвыми", — написала она. Она прикрепила к посту ссылку на список из тысячи военных ВСУ, от которых украинская сторона открещивается. "Вот они, граждане Украины, от которых отказались на Банковой. Кстати, не исключаю, что под их имена Зеленский будет требовать еще денег у Запада", — подытожила Захарова. Телеканал RT накануне запустил сайт с указанием сведений о тысяче пленных, которых Киев не желает принимать. Там приведены данные о каждом из них: имя, дата и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.Как уточнял РИА Новости информированный источник, Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российской стороне неизвестны причины отказа украинских властей в возвращении соотечественников на родину. Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил в среду, что именно по этой причине второй этап обмена шел тяжело, а третий до сих пор не начался. Он подчеркивал, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен военнослужащих на первый и второй сорт.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

