Глава МО Нидерландов высказался о недовольстве голландцев помощью Украине
16:14 07.08.2025 (обновлено: 16:27 07.08.2025)
Глава МО Нидерландов высказался о недовольстве голландцев помощью Украине
Глава МО Нидерландов высказался о недовольстве голландцев помощью Украине
ГААГА, 7 авг - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс признался, что его злит, когда некоторые голландцы выражают недовольство тем, что их деньги уже три года идут на помощь Украине. "Иногда меня раздражает, когда люди говорят об этом так легкомысленно в духе "Да, знаете ли, эта война идёт уже три года, это не наша война".... или "Зачем мы даем столько денег Украине, а не кому-то другому?"... Меня это злит, и я думаю, что это недальновидно, потому что мы помогаем не только защищать их страну, но также гарантируем, что российская агрессия не разрастётся, не приблизится к нам", - заявил в четверг Брекелманс в программе на радиостанции NPO Radio 1. По его словам, помощь Киеву оказывается "ради обеспечения безопасности Нидерландов и Европы", и если этого не делать, то расходы и цена только значительно возрастут. "Совершенно очевидно, что если Россия имеет очень сильные позиции на Украине, то у неё есть мотивация и военная мощь, чтобы представлять для нас большую угрозу", - добавил глава нидерландского минобороны. Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в понедельник. Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что рассматривает этот шаг как очередную меру по затягиванию боевых действий. В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год. В Гааге ранее выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из этой суммы к настоящему моменту уже было израсходовано более 7 миллиардов евро.
Глава МО Нидерландов высказался о недовольстве голландцев помощью Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс
© Getty Images / Omar Havana
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Архивное фото
ГААГА, 7 авг - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс признался, что его злит, когда некоторые голландцы выражают недовольство тем, что их деньги уже три года идут на помощь Украине.
"Иногда меня раздражает, когда люди говорят об этом так легкомысленно в духе "Да, знаете ли, эта война идёт уже три года, это не наша война".... или "Зачем мы даем столько денег Украине, а не кому-то другому?"... Меня это злит, и я думаю, что это недальновидно, потому что мы помогаем не только защищать их страну, но также гарантируем, что российская агрессия не разрастётся, не приблизится к нам", - заявил в четверг Брекелманс в программе на радиостанции NPO Radio 1.
По его словам, помощь Киеву оказывается "ради обеспечения безопасности Нидерландов и Европы", и если этого не делать, то расходы и цена только значительно возрастут.
"Совершенно очевидно, что если Россия имеет очень сильные позиции на Украине, то у неё есть мотивация и военная мощь, чтобы представлять для нас большую угрозу", - добавил глава нидерландского минобороны.
Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в понедельник. Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что рассматривает этот шаг как очередную меру по затягиванию боевых действий.
В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
В Гааге ранее выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из этой суммы к настоящему моменту уже было израсходовано более 7 миллиардов евро.
