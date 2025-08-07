https://ria.ru/20250807/germaniya-2033980807.html

В Нюрнберге сотрудникам зоопарка угрожают из-за убийства павианов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Работникам зоопарка в немецком Нюрнберге, где ранее из-за нехватки места были убиты 12 гвинейских павианов, поступают угрозы после того, как они скормили трупы животных львам, сообщает телеканал Sky News. На минувшей неделе зоозащитники из движения Animal Rebellion ворвались в зоопарк Нюрнберга, однако к этому моменту сотрудники уже убили 12 павианов, объяснив это нехваткой места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили. Произошедшее вызвало резкое возмущение среди зоозащитников и частных лиц, в прокуратуру Нюрнберга поступило более 100 заявлений против зоопарка. "Сотрудники зоопарка в Германии, который отстрелил 12 павианов и скормил трупы некоторых из них львам, говорят, что они получают угрозы убийством", - говорится в публикации на сайте телеканала. По его данным, часть останков были переданы исследователям, в то время как трупы остальных отдали хищникам. "Сотрудники действительно страдают, разбирая все эти плохие слова, оскорбления и угрозы. "Мы убьем вас и скормим львам", - это обычная угроза", - рассказал в комментарии телеканалу директор зоопарка Даг Энке. Ранее новостной портал радиокомпании Bayerischer Rundfunk сообщал, что самому директору зоопарка тоже поступали угрозы расправой. В зоопарке ранее заявили, что сотрудникам придется убить несколько гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много: животные начали вести себя агрессивно и наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет павианов пытались передать в другие зоопарки, однако, как утверждается, эти попытки успехом не увенчались. Животных, которых не удалось пристроить в другие зоопарки, убивают в Германии не впервые: в январе в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.

