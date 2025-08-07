Рейтинг@Mail.ru
В Нюрнберге сотрудникам зоопарка угрожают из-за убийства павианов - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 07.08.2025 (обновлено: 17:25 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/germaniya-2033980807.html
В Нюрнберге сотрудникам зоопарка угрожают из-за убийства павианов
В Нюрнберге сотрудникам зоопарка угрожают из-за убийства павианов - РИА Новости, 07.08.2025
В Нюрнберге сотрудникам зоопарка угрожают из-за убийства павианов
Работникам зоопарка в немецком Нюрнберге, где ранее из-за нехватки места были убиты 12 гвинейских павианов, поступают угрозы после того, как они скормили трупы... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:49:00+03:00
2025-08-07T17:25:00+03:00
в мире
нюрнберг
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149578/15/1495781579_0:329:3184:2120_1920x0_80_0_0_29e8b301b57f8c2b023e52e13a888fd7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Работникам зоопарка в немецком Нюрнберге, где ранее из-за нехватки места были убиты 12 гвинейских павианов, поступают угрозы после того, как они скормили трупы животных львам, сообщает телеканал Sky News. На минувшей неделе зоозащитники из движения Animal Rebellion ворвались в зоопарк Нюрнберга, однако к этому моменту сотрудники уже убили 12 павианов, объяснив это нехваткой места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили. Произошедшее вызвало резкое возмущение среди зоозащитников и частных лиц, в прокуратуру Нюрнберга поступило более 100 заявлений против зоопарка. "Сотрудники зоопарка в Германии, который отстрелил 12 павианов и скормил трупы некоторых из них львам, говорят, что они получают угрозы убийством", - говорится в публикации на сайте телеканала. По его данным, часть останков были переданы исследователям, в то время как трупы остальных отдали хищникам. "Сотрудники действительно страдают, разбирая все эти плохие слова, оскорбления и угрозы. "Мы убьем вас и скормим львам", - это обычная угроза", - рассказал в комментарии телеканалу директор зоопарка Даг Энке. Ранее новостной портал радиокомпании Bayerischer Rundfunk сообщал, что самому директору зоопарка тоже поступали угрозы расправой. В зоопарке ранее заявили, что сотрудникам придется убить несколько гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много: животные начали вести себя агрессивно и наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет павианов пытались передать в другие зоопарки, однако, как утверждается, эти попытки успехом не увенчались. Животных, которых не удалось пристроить в другие зоопарки, убивают в Германии не впервые: в январе в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.
https://ria.ru/20250806/opros-2033588931.html
https://ria.ru/20250807/bavarija-2033940141.html
нюрнберг
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149578/15/1495781579_711:265:3184:2120_1920x0_80_0_0_e17b5e69d0692ff8b2c6ef6994ca0ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нюрнберг, германия
В мире, Нюрнберг, Германия
В Нюрнберге сотрудникам зоопарка угрожают из-за убийства павианов

Sky News: в Германии сотрудники зоопарка получают угрозы из-за убийства павианов

© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan RussewАвтомобиль полиции Германии
Автомобиль полиции Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan Russew
Автомобиль полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Работникам зоопарка в немецком Нюрнберге, где ранее из-за нехватки места были убиты 12 гвинейских павианов, поступают угрозы после того, как они скормили трупы животных львам, сообщает телеканал Sky News.
На минувшей неделе зоозащитники из движения Animal Rebellion ворвались в зоопарк Нюрнберга, однако к этому моменту сотрудники уже убили 12 павианов, объяснив это нехваткой места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили. Произошедшее вызвало резкое возмущение среди зоозащитников и частных лиц, в прокуратуру Нюрнберга поступило более 100 заявлений против зоопарка.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Опрос показал рост недовольства Мерцем в Германии
6 августа, 01:14
"Сотрудники зоопарка в Германии, который отстрелил 12 павианов и скормил трупы некоторых из них львам, говорят, что они получают угрозы убийством", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По его данным, часть останков были переданы исследователям, в то время как трупы остальных отдали хищникам.
"Сотрудники действительно страдают, разбирая все эти плохие слова, оскорбления и угрозы. "Мы убьем вас и скормим львам", - это обычная угроза", - рассказал в комментарии телеканалу директор зоопарка Даг Энке.
Ранее новостной портал радиокомпании Bayerischer Rundfunk сообщал, что самому директору зоопарка тоже поступали угрозы расправой.
В зоопарке ранее заявили, что сотрудникам придется убить несколько гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много: животные начали вести себя агрессивно и наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет павианов пытались передать в другие зоопарки, однако, как утверждается, эти попытки успехом не увенчались.
Животных, которых не удалось пристроить в другие зоопарки, убивают в Германии не впервые: в январе в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В ФРГ арестовали трех человек по подозрению в подготовке госпереворота
Вчера, 14:53
 
В миреНюрнбергГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала