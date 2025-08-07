Рейтинг@Mail.ru
В Германии предложили отменить пособия для беженцев с Украины
17:54 07.08.2025
В Германии предложили отменить пособия для беженцев с Украины
В Германии предложили отменить пособия для беженцев с Украины - РИА Новости, 07.08.2025
В Германии предложили отменить пособия для беженцев с Украины
Гражданские пособия (Bürgergeld) должны быть отменены для всех украинских граждан со статусом беженцев, а не только для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 РИА Новости, 07.08.2025
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Гражданские пособия (Bürgergeld) должны быть отменены для всех украинских граждан со статусом беженцев, а не только для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году. "Пособие по убежищу вместо Bürgergeld (пособия по безработице для граждан ФРГ - ред.) только для вновь прибывших украинцев — дешёвый трюк. Для 1,2 миллиона украинцев в Германии всё останется прежним. Хватит злоупотреблений: отменить Bürgergeld для всех украинцев, для соискателей убежища полагаются только неденежные виды соцпомощи", - написала Вайдель на своей странице в соцсети X. Согласно законопроекту министерства труда, в 2026 году планируется сокращение расходов на пособия по безработице, базовую социальную помощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на 1,32 миллиарда евро. При этом дополнительные расходы на пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, оцениваются в 1,375 миллиарда евро. Эти расходы возьмут на себя земли и местные органы власти, но они будут компенсированы федеральным правительством по фиксированной ставке. По информации правительства, министр труда Бас направила законопроект на утверждение другим министерствам в среду днём. Законопроект подлежит утверждению бундесратом и, как ожидается, будет принят до конца 2025 года. Для более чем 1,2 миллиона украинцев, которые уже запросили защиту в Германии до 1 апреля 2025 года, изменений не будет. По данным МВД ФРГ, 20955 граждан Украины впервые въехали в страну с 1 апреля по 30 июня в поисках убежища. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро. Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ), в свою очередь, выступил против предложения Зёдера полностью отменить пособия по безработице для беженцев с Украины. Клингбайль подчеркнул, что в коалиционном соглашении закреплено положение, согласно которому новоприбывшим гражданам Украины не будет выплачиваться Bürgergeld, однако не поддержал полную отмену выплат для тех, кто приехал ранее.
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Гражданские пособия (Bürgergeld) должны быть отменены для всех украинских граждан со статусом беженцев, а не только для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году.
"Пособие по убежищу вместо Bürgergeld (пособия по безработице для граждан ФРГ - ред.) только для вновь прибывших украинцев — дешёвый трюк. Для 1,2 миллиона украинцев в Германии всё останется прежним. Хватит злоупотреблений: отменить Bürgergeld для всех украинцев, для соискателей убежища полагаются только неденежные виды соцпомощи", - написала Вайдель на своей странице в соцсети X.
Согласно законопроекту министерства труда, в 2026 году планируется сокращение расходов на пособия по безработице, базовую социальную помощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на 1,32 миллиарда евро. При этом дополнительные расходы на пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, оцениваются в 1,375 миллиарда евро. Эти расходы возьмут на себя земли и местные органы власти, но они будут компенсированы федеральным правительством по фиксированной ставке.
По информации правительства, министр труда Бас направила законопроект на утверждение другим министерствам в среду днём. Законопроект подлежит утверждению бундесратом и, как ожидается, будет принят до конца 2025 года. Для более чем 1,2 миллиона украинцев, которые уже запросили защиту в Германии до 1 апреля 2025 года, изменений не будет. По данным МВД ФРГ, 20955 граждан Украины впервые въехали в страну с 1 апреля по 30 июня в поисках убежища.
Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии.
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ), в свою очередь, выступил против предложения Зёдера полностью отменить пособия по безработице для беженцев с Украины. Клингбайль подчеркнул, что в коалиционном соглашении закреплено положение, согласно которому новоприбывшим гражданам Украины не будет выплачиваться Bürgergeld, однако не поддержал полную отмену выплат для тех, кто приехал ранее.
