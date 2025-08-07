https://ria.ru/20250807/gaza-2034036318.html

Прокуратура Болгарии ведет расследование гибели гражданина в секторе Газа

Прокуратура Болгарии ведет расследование гибели гражданина в секторе Газа - РИА Новости, 07.08.2025

Прокуратура Болгарии ведет расследование гибели гражданина в секторе Газа

Прокуратура в Болгарии возбудила досудебное расследование в связи с гибелью гражданина страны в секторе Газа, передает агентство БТА. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура в Болгарии возбудила досудебное расследование в связи с гибелью гражданина страны в секторе Газа, передает агентство БТА. Сотрудник ООН Марин Маринов погиб в секторе Газа в середине марта. Позднее было официально объявлено, что причиной гибели гражданина Болгарии стал израильский снаряд. Дело было возбуждено прокуратурой Софии 19 мая после заявления адвоката Минчо Спасова по факту убийства лица, пользующегося международной защитой. В прокуратуре подтвердили, что этим делом занимается Национальная следственная служба. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Спасова передает, что следствие намерено установить личность командира танка, выпустившего "смертельный снаряд". По словам адвоката, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ООН, Маринов был убит высокоточным снарядом, а не случайной стрельбой. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразил глубокое сожаление в связи с гибелью Маринова и выразил соболезнования его семье.

болгария

сектор газа

2025

