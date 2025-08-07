В Еврокомиссии сравнили ситуацию в Газе с геноцидом
Вице-председатель ЕК Рибера: ситуация в Газе похожа на геноцид
© AP Photo / Mariam DaggaЖители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа
© AP Photo / Mariam Dagga
Жители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что ситуация, с которой сталкивается население сектора Газа в результате действий Израиля, очень похожа на геноцид.
Как отмечает издание, Еврокомиссия как институт ранее не использовала термин "геноцид" для описания действий Израиля.
Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе
6 августа, 09:15
"Мы видим, как конкретное население подвергается нападениям, убийствам и обречено на голодную смерть. Конкретное население оказалось взаперти, не имея крова, который уничтожается, без еды, воды и лекарств, к которым запрещен доступ, подвергается бомбардировкам и обстрелам, даже когда пытается получить гуманитарную помощь. Никакой гуманности нет, и свидетели не допускаются", - заявила Рибера в интервью газете Politico, комментируя ситуацию в Газе.
По ее мнению, "если это не геноцид, то очень похоже на определение, используемое для его обозначения".
Рибера заявила, что ЕС следует рассмотреть возможность приостановки действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой их торгово-экономических отношений. Для этого она предложила странам, выступающим против, выразить своё несогласие, воздержавшись от голосования по решениям ЕС, предоставив при этом большинству возможность быстро принять их.
"То, что… было сказано и сделано израильскими властями, выходит далеко за рамки международного права", - добавила она.
МВД Газы призвало прекратить сброс гуманитарной помощи с воздуха
6 августа, 19:00
Издание Politico со ссылкой на проект документа, подготовленного Европейской службы внешних связей (EEAS), сообщало 11 июля, что Евросоюз может полностью приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем в ответ на возможное нарушение его израильскими властями и рассматривает вариант приостановки политического диалога с правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Трамп рассказал, от чего зависит оккупация Газы Израилем
6 августа, 02:33