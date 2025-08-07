Гарбузов: новые резиденты появились в центре инноваций столицы

https://ria.ru/20250807/garbuzov-2033880970.html

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Компании, занимающиеся производством электроники, а также изделий в сферах высоких технологий и научных разработок, стали резидентами центра инноваций и импортозамещения в Щербинке, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов."Москва продолжает формировать современную производственную инфраструктуру, создавая комфортные условия для развития высокотехнологичного бизнеса. Одним из таких проектов стал новый комплекс в Щербинке: его общая площадь превышает 14 тысяч квадратных метров. Проект обеспечит более 200 рабочих мест для квалифицированных специалистов", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Научно-производственная компания, занимающаяся созданием и выпуском технологичной продукции, стала первым резидентом строящегося центра. На 3 тысячах квадратных метрах разместят административную, производственную и исследовательскую инфраструктуру.Вторым резидентом стал российский производитель электронных модулей полного цикла. Компания приобрела около 3,8 тысячи квадратных метров площади. На них она создаст собственные производственные, исследовательские и административные подразделения.Управляющий директор компании "Самолет Московский регион" Арцрун Геворкян отметил, что активное привлечение резидентов центра на этапе возведения – стратегический приоритет при создании таких проектов, в дальнейшем он обеспечивает экономическую эффективность.Строительство объекта контролируют сотрудники Мосгосстройнадзора на всех этапах.Отмечается, что центр инноваций и импортозамещения в Троицком и Новомосковском административном округе столицы будет олицетворять пример сотрудничества города и частных инвесторов. Также он будет одной из точек роста для сектора высоких технологий Москвы.Программа стимулирования создания мест приложения труда действует практически во всех столичных районах с 2020 года. Всего инвесторы построят свыше 230 объектов, их общая площадь превысит 6 миллионов квадратных метров. В городе появятся промпредприятия, учреждения образования, культуры и спорта, а также офисные и торговые центры.Всего в развитие Москвы и создание мест приложения труда привлекут более 2,2 триллиона рублей. В городе появятся свыше 310 тысяч новых рабочих мест.Ранее Гарбузов отметил, что столичные компании, занимающиеся производством товаров для домашнего интерьера, нарастили выпуск продукции.

