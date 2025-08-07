https://ria.ru/20250807/gagauziya-2034031316.html

Гагаузия возложила на Кишинев ответственность за возможную дестабилизацию

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Власти Гагаузии возлагают на центральные власти Молдавии всю ответственность за возможную дестабилизацию ситуации в автономии, говорится в резолюции Народного собрания (парламента) региона. Во вторник районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагаем исключительно на центральные власти Республики Молдова", — говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте Народного собрания. Также власти автономии призвали президента Молдавии Майю Санду уважать результаты выборов главы автономии. "Призываем президента Молдавии Майю Санду, как гаранта Конституции, уважать волеизъявление народа автономии, выраженное на выборах главы региона. Любые попытки отстранения главы Гагаузии от должности вне рамок закона являются грубым нарушением воли гагаузского народа", - говорится в документе. Гагаузские власти также обвинили центральное правительство в том, что оно "использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными" в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

