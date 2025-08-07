https://ria.ru/20250807/gagauziya-2034026027.html

Гагаузия направит резолюцию о преследовании Гуцул в несколько стран

Гагаузия направит резолюцию о преследовании Гуцул в несколько стран

КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Гагаузии поручил исполкому (правительству) автономии направить резолюцию об осуждении приговора главе региона Евгении Гуцул в правительства России, Турции, Китая, Индии и США, а также в международные организации. Ранее суд в Кишиневе вынес приговор Гуцул, который власти автономии назвали политически мотивированным и "неправосудным". "Направить настоящую резолюцию в международные и национальные инстанции: президенту, в парламент и правительство Республики Молдова, а также в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламент и правительства России, Турции, Китая, Индии и США", - говорится в документе, опубликованном на сайте гагаузского парламента. Согласно резолюции, власти автономии планируют "инициировать и координировать международную кампанию по признанию факта политического преследования главы Гагаузии", используя "все дипломатические и правовые механизмы". Парламент региона также поручил "обеспечить регулярное информирование населения Молдовы и международной общественности" о развитии ситуации. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

