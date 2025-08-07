https://ria.ru/20250807/gagauziya-2034025720.html
В Гагаузии заявили о нарушениях в судебном процессе против Гуцул
В Гагаузии заявили о нарушениях в судебном процессе против Гуцул
В Гагаузии заявили о нарушениях в судебном процессе против Гуцул
Власти Гагаузии обвинили молдавский суд в "многочисленных нарушениях принципов правосудия" при рассмотрении дела главы автономии Евгении Гуцул, говорится в...
КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Власти Гагаузии обвинили молдавский суд в "многочисленных нарушениях принципов правосудия" при рассмотрении дела главы автономии Евгении Гуцул, говорится в резолюции парламента региона. "Судебный процесс в отношении высшего должностного лица автономии Е.А. Гуцул сопровождался многочисленными нарушениями принципов правосудия и процессуальных норм", - отмечается в документе. Среди нарушений в резолюции указаны "отсутствие объективных и неопровержимых доказательств вины", "явная предвзятость суда и давление со стороны правящих политических сил Кишинева", а также "ограничения в праве на полноценную защиту и медицинскую помощь". Парламент автономии заявил об "использовании судебной системы как инструмента политической расправы" и назвал приговор "актом политической мести". "Срок полномочий Главы Гагаузии Евгении Александровны Гуцул может быть прекращен досрочно только в строгом соответствии с Уложением Гагаузии и Законом Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии", - подчеркивается в резолюции. Власти региона заявили, что любые попытки отстранения главы Гагаузии "вне рамок закона" являются "грубым нарушением воли гагаузского народа". Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
